Czy to koniec emocji związanych z wyborem selekcjonera reprezentacji Polski? Wiele na to wskazuje! Ważne informacje w tej sprawie przekazał portal TVP Sport, według ich doniesień Cezary Kulesza podjął już decyzję. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej miał zdecydować, że to Paulo Bento zostanie selekcjonerem reprezentacji. Czy rzeczywiście będzie następcą Czesława Michniewicza? TVP Sport stawia sprawę jasno i nie pozostawia żadnych złudzeń.

TVP Sport: Paulo Bento selekcjonerem reprezentacji Polski

Na TVP Sport czytamy, że selekcjonerem kadry zostanie Paulo Bento. Informacja ma zostać przekazana przez Cezarego Kuleszę w przyszłym tygodniu.

Kim jest Paulo Bento?

Paulo Bento pracował w Portugalii i Korei Południowej. Jako trener Portugalii doszedł do półfinału Euro 2012, natomiast zwolniony został po porażce z Albanią w el. do Euro 2016. Schedę po nim przejął Santos, który wywalczył najpierw awans, a potem mistrzostwo Europy.

Andrzej Juskowiak, który grał z Bento w Sportingu Lizbona twierdzi w PS, że jest to trener idealny, po potrafi połączyć trenerską merytorykę z intuicją. " On jest merytoryczny i skupiony na tym, co ma zrobić. Wszystko rozkłada na czynniki pierwsze, od kropki do kropki. Zarazem odzywa się u niego gen byłego piłkarza, więc jako trener nie patrzy na piłkarską rzeczywistość zero-jedynkowo." Porównał go do Franciszka Smudy.

Portugalia jest jedną z niewielu drużyn światowej czołówki, która woli grać z kontrataku niż kontrolować tempo meczu i atakować pozycyjnie. Podopieczni Bento spokojnie wyczekują rywala, zapraszają go na swoją połowę, po czym w końcu przechwytuję piłkę.

Osiągał z nią nadspodziewanie dobre wyniki i wypromował wiele talentów, m.in. Moutinho, Veloso i Naniego. Trzy razy z rzędu wprowadził Lwy z Lizbony do Ligi Mistrzów, dwa razy z rzędu wygrywał Puchar i Superpuchar Portugalii. Dzięki temu stał się drugim najbardziej utytułowanym trenerem w historii Sportingu, a kibice nadali mu pseudonim „Pożeracz Pucharów”.