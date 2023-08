Cristiano Ronaldo zrobił to jako pierwszy człowiek na świecie. Niesamowite liczby, Leo Messi nie ma z nim szans

Niepokojące zachowanie Anny Lewandowskiej. Fani mają o co się martwić? Niespodziewana zmiana

Nie podobało mu się to

Całkiem niedawno Ronaldo nagrał filmik, w którym mówił "wow, 400 milions...". Był pod wrażeniem liczby obserwujących na Instagramie. Co może powiedzieć teraz? Legenda Realu Madryt właśnie dobiła do zawrotnej liczby 600 milionów obserwujących. Portugalski napastnik wygrywa na "instagramowym" polu z Leo Messim, którego poczynania w tym medium społecznościowym śledzi na co dzień 483 mln użytkowników. Podium uzupełnia aktorka i piosenkarka Selena Gomez - jej oficjalne konto na instagramie obserwuje 427 milionów.

Najpopularniejszym z Polaków na instagramie jest oczywiście Robert Lewandowski, który może pochwalić 34,8 mln obserwujących.Ronaldo jest oczywiście bezkonkurencyjny. Taka liczba obserwujących oznacza spory potencjał marketingowy. "The Economic Times" donosi, że każdy post piłkarza z Madery to potencjalny zarobek w wysokości 3,2 mln dolarów.

ZOBACZ: Serce się kraje po szczerym wyznaniu Łukasza Fabiańskiego. Otworzył się dopiero po latach, emocjonalne słowa

Osoby z największą liczbą obserwujących na Instagramie:

1. Cristiano Ronaldo - 600 mln,

2. Leo Messi - 483 mln,

3. Selena Gomez - 427 mln,

4. Kylie Jenner - 398 mln,

5. Dwayne Johnson - 389 mln,

6. Ariana Grande - 378 mln,

7. Kim Kardashian - 363 mln,

8. Beyonce - 316 mln,

9. Khloe Kardashian - 311 mln,

10. Kendall Jenner - 294 mln.