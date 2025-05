Mocne oskarżenie w kierunku Darii Abramowicz! Ekspert nie ma co do tego złudzeń. "Coś zdecydowanie jest nie tak"

Iga Świątek wciąż nie jest w stanie przełamać swojej słabej formy, a jej kibice wciąż czekają na wielki powrót do zwycięstw. Raszynianka ostatni raz triumfowała niespełna rok temu na turnieju French Open, który odbył się 8 czerwca 2024 roku. Od tamtej pory wiele się wydarzyło w karierze 23-latki, której największym osiągnięciem było zdobycie brązowego medalu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Poza tym była liderka światowego rankingu zmieniła trenera Tomasza Wiktorowskiego na Wima Fissetta, a także musiała oczyścić się z zarzutów o doping. Wszystko przez fakt, że w jej organizmie wykryto niewielkie ilości niedozwolonej substancji.

Przy porażkach Świątek wiele osób zaczyna wypowiadać się, co powinna Polka zmienić nie tylko w swojej grze, ale także mowa o jej sztabie szkoleniowym.

Ekspert zdecydowanie o Darii Abramowicz! Zwrócił uwagę na jej relację ze Świątek

Wiele było głosów na temat wpływu Darii Abramowicz w życiu Świątek. Tenisistka kilka dni temu w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" dość jasno dała do zrozumienia ile znaczy dla niej jej sztab szkoleniowy. Mimo to w rozmowie z "Faktem" wypowiedział się w tej sprawie Jakub B. Bączek, były trener mentalny siatkarskiej reprezentacji Polski i czołowych polskich piłkarzy.

- Należy wspierać, wzmacniać i uniezależniać klientów, a potem schować się w cieniu. Kiedy psycholożka jest na pierwszym planie dyskusji, coś zdecydowanie jest nie tak - rozpoczął.

- Każdy ma prawo do emocji, również sportowiec. Jesteśmy tylko ludźmi. Zawsze przyglądam się odchyleniom od normy. Jeśli widzimy sportowca przez dłuższy okres i przyzwyczajamy się do pewnych standardów, to wszystko, co od nich odbiega, może wskazywać na stres - podsumował ekspert.