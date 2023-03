Jeszcze szpada nie zardzewiała. Renata Knapik-Miazga zwyciężyła w Pucharze Świata

Po raz ostatni polscy szermierze stanęli na olimpijskim podium w Pekinie w roku 2008, za sprawą męskiej drużyny w szpadzie. Do ich sukcesu miały szanse nawiązać w Tokio (2021) szpadzistki, które były faworytkami olimpijskiego turnieju drużynowego. Do nich należał tytuł mistrzyń Europy i one zdobyły Puchar Świata. W Tokio skończyło się jednak na szóstym miejscu.

Półtora roku po tamtym niepowodzeniu Renata Knapik-Miazga odniosła największy sukces indywidualny. Większy niż dwa brązowe medale mistrzostw Europy, które wywalczyła w latach 2013 i 2016. Chociaż zajmowała dotąd 37. lokatę w rankingu światowym, na planszy w budapeszteńskiej hali BOK pokonała wszystkie sześć rywalek. W półfinale okazała się lepsza od Estonki Nelli Differt 14:13, a finałowy pojdynek stoczyła z Węgierką Anna Kun.

W pierwszej z trzech rund finału obie rywalki dostały po dwa ostrzeżenia za pasywność. Dopiero później walka się ożywiła. Węgierka prowadziła 7:5, ale skuteczne ataki Polki pozwoliły jej objąć prowadzenie i ostatecznie zwyciężyć 11:10.