Jose Mourinho trenerem reprezentacji? Były piłkarz nie ma wątpliwości, padła jasne deklaracja

Jose Mourinho obejmie drużynę narodową? Mimo że Portugalczyk pozostaje trenerem Romy, a jego kontrakt z rzymskim klubem obowiązuje do końca 2024 roku, to już teraz pojawiają się informacje łączące szkoleniowca z pracą w reprezentacji. Oliwy do ognia dolał jeden z byłych piłkarzy, który przekonuje, że były opiekun FC Porto, Chelsea, Realu Madryt i Interu Mediolan rozmawiał z nim w tej sprawie. Czy będziemy świadkami jednego z największych trenerskich transferów w historii?

Jose Mourinho trenerem reprezentacji? Zaskakujące słowa byłego piłkarza

Reprezentacją, dla której miałby pracować Mourinho jest Brazylia. Canarinhos rozczarowali na mistrzostwach świata w Katarze, to też włodarze brazylijskiej federacji chcą sprowadzić szkoleniowca z prawdziwego topu. Wśród nazwisk łączonych z kadrą pięciokrotnych mistrzów świata znajdują się Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, a także Jose Mourinho. Jeden z byłych piłkarzy, który miał okazję pracować z Mourinho jeszcze za czasów FC Porto, Carlo Alberto przekonuje, że rozmawiał już z Portugalczykiem o sprawie, a sam szkoleniowiec chciałby mieć go w sztabie reprezentacji.

- Mówię to wprost. Mourinho może zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Brazylii. Zaproponował mi nawet posadę asystenta - stwierdził Alberto.