Kanadyjkarki finiszują z przygotowaniami w Sabaudii

Biało-czerwone prowadzone przez trenerów Mariusza Szałkowskiego i Sławomira Marońskiego są na ostatnim etapie przygotowań do okresu startowego. Grupa kanadyjkarek szlifuje dyspozycję z myślą o zbliżających się regatach kwalifikacyjnych w Wałczu, które rozstrzygną kwestię składu na majowe Puchary Świata w Szeged i Poznaniu.

Puchar Świata w Szeged - cenny sprawdzian

– Zaczyna to całkiem nieźle wyglądać. Dziewczyny są w ciągłym treningu, zaczynają coraz szybciej pływać. Naszym sprawdzianem ma być pierwszy Puchar Świata w Szeged i to właśnie z myślą o tej imprezie przygotowujemy formę – mówi Mariusz Szałkowski, trener pierwszej reprezentacji kanadyjkarek, która na ten moment nie przewiduje zmian w olimpijskiej dwójce C2 500 metrów z Dorotą Borowską i Sylwią Szczerbińską w składzie. – Osadę mamy ustabilizowaną. Dziewczyny trenują od dłuższego czasu i nie ma argumentów, żeby szukać innego rozwiązania. Jeśli chodzi o jedynki, wszystko pokażą konsultacje w Wałczu. W PŚ popłyną dwie zawodniczki w C1 200 m. Bardzo możliwe, że w pucharowych startach wesprą nas również młodsze zawodniczki, bo tych seniorek nie mamy zbyt wielu. A dla mniej doświadczonych kanadyjkarek będzie to cenny sprawdzian – dodaje szkoleniowiec.

Jedną z zawodniczek trenujących w seniorskiej reprezentacji Polski wspieranej przez sponsora głównego PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. jest Katarzyna Szperkiewicz. Kanadyjkarka AZS AWF Poznań ma za sobą ostatni rok w roli młodzieżowca. Z młodzieżowych imprez mistrzowskich wróciła z medalami – pod koniec czerwca na MME w Bratysławie, w olimpijskiej konkurencji C1 200 m obroniła tytuł wicemistrzyni, a trzy tygodnie później na MMŚ w bułgarskim Płowdiwie była trzecia.

– Poprzedni rok był sporym wyzwaniem, zresztą jak każdy do tej pory w mojej karierze. Starty w gronie młodzieżowców oceniam pozytywnie, biorąc pod uwagę formę, jaką wtedy prezentowałam, i warunki, w jakich przyszło mi rywalizować – opowiada Szperkiewicz.

Szperkiewicz wspomina Igrzyska Olimpijskie

Najważniejszym ubiegłorocznym wydarzeniem w karierze sportowej Szperkiewicz był bez wątpienia udział w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Kwalifikację w konkurencji C1 200 m zapewniła sobie dzięki zajęciu drugiego miejsca na mistrzostwach Polski w Bydgoszczy. W stolicy Francji zajęła siedemnastą pozycję. Partnerem Polskiego Związku Kajakowego jest LOTTO.

– Oczywiście, że liczyłam na więcej, jeśli chodzi o mój najważniejszy start w karierze, ale zadziałało tyle, na ile pozwalały mi aktualne przygotowania. Nie czułam presji związanej z rangą igrzysk. Wręcz przeciwnie, ten start działał na mnie motywująco. Potraktowałam to jako nagrodę za wszystkie lata ciężkiej pracy i okazję, żeby pokazać się na największej sportowej scenie. Miałam bardzo mało czasu, żeby przygotować się konkretnie do sprintu na 200 metrów. To nie była moja życiowa dyspozycja, ale zrobiłam, co mogłam, w tym krótkim okresie – uważa Szperkiewicz, która z dużymi nadziejami podchodzi do najbliższych miesięcy. – Ten rok jest dla mnie bardzo ważny. Oficjalnie wchodzę w seniorski poziom, choć w zasadzie w ostatnich latach już miałam okazję startować w tej kategorii. Cele mam ambitne, ale myślę, że dość oczywiste dla każdego, kto mnie zna i śledzi. W poprzednim cyklu rok poolimpijski był dla nas najlepszy w całym czteroleciu. To daje do myślenia i mocno motywuje – wskazuje 23-latka.

Zgrupowanie seniorskiej i młodzieżowej reprezentacji Polski w Sabaudii potrwa do 19 kwietnia.