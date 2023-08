Marcelo złamał nogę rywalowi! Obrazki dla ludzi o mocnych nerwach, aż nam się zrobiło słabo WIDEO

Niezależnie od uprawianej dyscypliny, wszyscy sportowcy na świecie chcieliby nigdy nie mieć do czynienia z kontuzjami, zwłaszcza tymi poważniejszymi. Niestety, sport to nie tylko zdrowie, ale również olbrzymie ryzyko, o czym przekonała się już masa zawodników i zawodniczek. Po ostatnim meczu fazy pucharowej Copa Libertadores dołączył do nich również Luciano Sanchez, grający na co dzień dla Argentinos Jrs, który murawę opuszczał ze złamaną noga, co było skutkiem "dryblingu" byłego gwiazdora Realu Madryt Marcelo.

Złamał mu nogę podczas dryblingu! Aż zrobiło nam się słabo po zobaczeniu tej kontuzji. Marcelo wyleciał z boiska

Brazylijczyk, który kontynuuje swoją karierę w swojej ojczyźnie, a dokładniej w ekipie Fluminense nie popisał się roztropnością, kiedy mijając swojego rywala postanowił z całym impetem stanąć na jego nodze w okolicach kolana. Kończyna Sancheza złożyła się jak szwajcarski scyzoryk, ale niestety nie w tym kierunku, w którym powinna.

Marcelo natychmiast zdał sobie sprawę z tego, jak poważny jest uraz Argentyńczyka i błyskawicznie zatrzymał się z piłką podnosząc rękę w przepraszającym geście. Były gwiazdor Realu Madryt oczywiście wyleciał z boiska z czerwoną kartką, jednak jego rywalowi to raczej nie pomoże w powrocie do zdrowia.