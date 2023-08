i Autor: Cyfra Sport Zuzanna Górecka

poruszające

Serce pęka na pół po informacjach, co dzieje się z Zuzanną Górecką! Poruszające słowa, aż trudno to sobie wyobrazić

Waldemar Kowalski 7:47 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Kibice kobiecej siatkówki mogli z przerażeniem patrzeć na parkiet podczas tegorocznych finałów TAURON Ligi, kiedy Zuzanna Górecka doznała bardzo poważnej kontuzji i nie była w stanie zejść z boiska o własnych siłach. Reprezentantka Polski walczy o to, aby jak najszybciej wrócić do pełnego zdrowia i gry, co jak się okazuje kosztuje ją bardzo dużo. Łamiące serce szczegóły ujawnił jej partner, Zbigniew Bartman w rozmowie z "Wprost".