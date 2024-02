i Autor: AP Photo Bouchra Karboubi

Pokonała wiele przeszkód

Mecze reprezentacji piłkarskich prowadzi policjantka. Kiedy trzeba, używa gwizdka, innym razem kajdanek

Regularnie dba o przestrzeganie przepisów i to zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. W rozgrywanym obecnie piłkarskim Pucharze Narodów Afryki Marokanka Bouchra Karboubi jest sędziną meczów reprezentacji biorących udział w tych prestiżowych zawodach. Na co dzień dobrze wie jak przywoływać do porządku – jest bowiem policjantką.