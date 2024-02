Xavi skierował bezpośrednio słowa do Roberta Lewandowskiego! Trener Barcelony wyłożył karty na stół, szczery przekaz

Kolejny wielki kłopot Barcelony. Piłkarz zalał się łzami, to był fatalny początek meczu

Niemoc Roberta Lewandowskiego trwa, kapitan reprezentacji Polski przechodzi jeden z najgorszych okresów w swojej karierze. 35-latek w pierwszym sezonie w barwach "Dumy Katalonii" pokazał się z bardzo dobrej strony, wówczas okazał się najbardziej skutecznym piłkarzem całej ligi, wyprzedzając Karima Benzemę. Ponadto z drużyną zdobył wymarzone mistrzostwo Hiszpanii. Aktualnie fani napastnika mają powody do zmartwień, ponieważ Lewandowski ma na swoim koncie "zaledwie" 8 bramek oraz 5 asyst, przez co zajmuje 9. miejsce w lidze. W ostatnim czasie Barcelona nie błyszczy, co idealnie przedstawia sytuacja w tabeli (4. pozycja).

Xavi zwrócił uwagę na te rzeczy u Roberta Lewandowskiego! Trener Barcelony nie gryzł się w język

Barcelona w środę rozegrała mecz z Osasuną, podopieczni Xaviego okazali się lepsi od rywala, jednak kolejny raz nie miał szczęścia Lewandowski, który nie wpisał się na listę strzelców. Ponadto bohaterem "Blaugrany" okazał się nowy nabytek Vitor Roque, który po asyście Joao Cancelo pokonał bramkarza gości. Po meczu na temat kapitana reprezentacji Polski wypowiedział się trener "Dumy Katalonii" - W tym tygodniu dużo rozmawiałem z Lewandowskim. Nie może tak często opuszczać pola karnego. Musi zapewniać nam z niego więcej strzałów - podsumował szkoleniowiec.