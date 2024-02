Mężczyzna rzucił się na 7-letnie dziecko! Skandal to mało powiedziane, szokujące sceny na meczu w Oleśnicy

Był gwiazdą futbolu, wpadł na wielkim przekręcie. Sąd go skazał, ale on ukrywa się... w Rosji

Dziecko zaatakowane podczas piłkarskiego turnieju

Jako pierwszy o całej sytuacji poinformował portal mojaolesnica.pl. W jednej z hal sportowych w mieście Akademia Piłkarska Oleśnica zorganizowała turniej APO Cup 2024, w których udział brali najmłodsi zawodnicy. Do sieci trafiło nagranie, jak podczas trwania meczu na parkiet hali wdarł się dobrze zbudowany mężczyzna i zaczął szarpać 7-letniego zawodnika jednej z drużyn! Na pomoc dziecko ruszyli rodzice innych dzieci i szybko udało się odciągnąć narwanego mężczyznę od chłopca. Na miejsce została wezwana policja, która wyjaśniła całe zajście.

Mężczyzna rzucił się na chłopca bo ten... zaczepił jego syna

Policja szybko przybyła na miejsce i podjęła czynności wyjaśniające – Według relacji mamy 7-latka między dwoma chłopcami doszło do sprzeczki. Ojciec jednego z nich złapał za rękę i poszarpał jej syna. Dziecku nic się nie stało. Matka chłopca została poinformowana, że w razie pojawienia się jakichkolwiek dolegliwości może udać się na obdukcję. Do tej pory jednak nie złożono zawiadomienia w tej sprawie, dlatego policja nie prowadzi żadnych czynności. Opuścił on teren hali, co sprawiło, że nie doszło do zaognienia sytuacji. Policjantom przekazał, że w chłopiec w trakcie meczu kopnął jego syna, co wywołało u niego taką reakcję – przekazała st. asp. Bernadeta Pytel, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy, cytowana przez portal „O2”. Na zachowanie rodzica zareagował już klub, w którym trenuje jego syn.

Zaatakowany chłopiec trafił pod opiekę psychologa. Agresywny mężczyzna odsunięty

7-latkowi, jak wspomnieliśmy, nic się nie stało pod względem fizycznym, ale trafił on pod opiekę psychologa. Portal mojaolesnica.pl opublikował natomiast na swoich łamach oświadczenie Startu Namysłów – klubu w którym trenuje syn agresywnego mężczyzny. W oświadczeniu potępiono oczywiście jego zachowanie oraz ogłoszono, że został on odsunięty od możliwości przebywania na treningach i meczach drużyny. Chłopiec będzie brał w nich udział pod opieką mamy.