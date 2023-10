Monika Pyrek: Dzieci chcą być aktywne sportowo, jeśli ich zainteresujemy

W pierwszej odsłonie tej edycji udział wzięło ponad trzystu uczniów. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas 4-8, a podczas zajęć młodzież ma okazję korzystać z przeróżnych urządzeń do ćwiczeń. Uczestnicy lekcji korzystają m.in. z symulatorów rowerowych i narciarskich, wspinają się na ściankę wspinaczkową, sprawdzają swój refleks na refleksomierzu, wiosłują na ergometrze, a także rzucają piłką do koszykówki, czy mierzą siłę strzału kopiąc piłkę.

– To naprawdę fantastyczna sprawa i jestem dumna, że mogę wziąć udział w takiej lekcji w moich Myślenicach. Pokonałam całą trasę, próbując swoich sił na wszystkich stacjach i bawiłam się wyśmienicie, czyli tak samo, jak dzieci – mówiła znakomita przed laty polska kolarka górska Anna Szafraniec-Rutkiewicz, która była gościem honorowym spotkania. Co ciekawe, to właśnie Szafraniec-Rutkiewicz była pomysłodawczynią ściągnięcia „KINDER Joy of moving Alternatywnych Lekcji WF” do Myślenic.

W wydarzeniu wziął udział również burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka. – Nasze mistrzynie, czyli pani Monika i pani Ania to zdecydowanie wzory do naśladowania. Trenujcie sport i czerpcie z tego jak najwięcej – mówił otwierając niezwykłą lekcję w myślenickiej hali. W zajęciach udział wzięły dzieci z sześciu szkół z terenu gminy Myślenice – dwóch z miasta Myślenice oraz po jednej z Głogoczowa, Krzyszkowic, Drogini i Zasaniu.

– Akcja „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” jest częścią programu realizowanego przez Grupę Ferrero, mającego inspirować dzieci i młodzież do podejmowania fizycznej aktywności w celu wykształcenia u nich kultury ruchu. Nieprzypadkowo hasłem KINDER Joy of moving jest „Zostań Mistrzem Radości” – dodaje Monika Pyrek. Partnerem tytularnym programu jest Ferrero, a zajęcia dofinansowane są z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz wspierane przez miasta i gminy goszczące lekcje. Honorowy patronat nad programem objęły Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Polski Komitet Olimpijski, a partnerem motoryzacyjnym jest marka Ssang Yong.

Uczniowie w Myślenicach nie ukrywali ekscytacji. – Mnie się najbardziej podobało narciarstwo i wspinaczka, chociaż bardzo fajna była też choćby piłka nożna. Za każdym razem poprawiałam swoje wyniki – mówiła Marcelina z klasy VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Myślenicach.

– Mega fajna zabawa. Dałem z siebie bardzo dużo i jestem zadowolony – dodał Hubert, uczeń SP nr 4 w Myślenicach.

Na jesiennej trasie „KINDER Joy of moving Alternatywnych Lekcji WF” jest osiem miejscowości w czterech województwach – oprócz Myślenic także małopolskie Zielonki, Czerwionka-Leszczyny na Śląsku, Prudnik, Głubczyce i Kędzierzyn-Koźle na Opolszczyźnie oraz Kołobrzeg i Karlino w Zachodniopomorskiem. Każdorazowo z uczniami spotykają się także znani sportowcy – w Myślenicach byli to Anna Szafraniec-Rutkiewicz oraz Damian Zieliński, wybitny polski kolarz torowy, trzykrotny olimpijczyk i wielokrotny medalista mistrzostw Europy.