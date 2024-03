Najgojętsza siatkarka zapozowała w samej bieliźnie! Te widoki doprowadzą do wrzenia wody, niesamowite ujęcie

Kayla Simmons od zawsze była związana ze sportem. 28-latka w przeszłości próbowała swoich sił, jako cheerleaderka, jednak później zdecydowała się na grę w siatkówkę. Influencerka była jedną z gwiazd drużyny uniwersytetu Marshalla. Szybko jednak obrała inną drogę, która jej zdaniem miała jej przynieść więcej. Simmons została modelką i wychodzi jej to naprawdę dobrze. Była siatkarka została doceniona m.in. przez magazyn dla mężczyzn Maxim. Obecnie świetnie radzi sobie także na popularnej platformie z materiałami dla dorosłych OnlyFans. Swoje zasięgi wykorzystuje nie tylko do zarobków. Ostatnio nawoływała do walki z zanieczyszczeniami.

Kayla Simmons pozuje w samej bieliźnie! Seksowne ujęcia byłej siatkarki

Zawodniczka została okrzyknięta najseksowniejszą siatkarką świata przez "The Sun". 28-latka zaskoczyła ostatnio wszystkich wychodząc na spacer w samym staniku i dokładnie dokumentując swoją wycieczkę licznymi nagraniami na Instagram Stories. Jej profil na Instagramie obserwuje niemal 900 tysięcy osób.

Tym razem Simmons znowu rozpaliła zmysły swoich fanów. Była siatkarka w mediach społecznościowych opublikowała serię zdjęć, gdzie pokazała się w samej bieliźnie. Całość podpisała krótko "niedawno".