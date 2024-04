Najgorętsza siatkarka świata tymi pozami rozpaliła zmysły każdego fana! Te widoki doprowadziły do wrzenia wody w czajniku

W sportowym świecie jest bardzo dużo utalentowanych osób, które przez wiele lat dążą do jak najlepszych osiągnięć. Niektórzy postanawiają zrezygnować z dotychczasowego życia pełnego treningu, odnajdując się znakomicie w innym miejscu. Kayla Simmons jest jedną z najbardziej popularnych ex-siatkarek w mediach społecznościowych. 28-latka zawsze była związana ze sportem, rozpoczęła od bycia cheerleaderką, co trwało aż pięć lat. Później Amerykanka postanowiła spróbować swoich sił w siatkówce, co wychodziło jej bardzo dobrze. Była jedną z gwiazd drużyny uniwersytetu Marshalla i obiecującą zawodniczką z Florydy. Szybko jednak obrała inną drogę, która jej zdaniem miała jej przynieść więcej. Simmons została modelką i wychodzi jej to naprawdę dobrze. Była siatkarka została doceniona m.in. przez magazyn dla mężczyzn Maxim.

Kayla Simmons rozpaliła fanów do czerwoności! To nagranie zostanie w pamięci na długo

Simmons nie tak dawno przekazała złe informacje dotyczące jej stanu zdrowia. Amerykanka ponownie weszła na siatkarski parkiet, aby ponownie wcielić się w rolę zawodniczki. Rekreacyjna gra zakończyła się fatalnie dla 28-latki, ponieważ po jednym z ataków źle wylądowała i jak poinformował "The Sun" skręciła kolano. Ex-siatkarka wielokrotnie pojawiła się na "Instastories" w ortezie, która pomaga jej wrócić do pełni zdrowia po tym pechowym incydencie.

Jednak Simmons nie zamierza przez to zaniedbywać fanów i dodała nagranie z gorącej sesji zdjęciowej, gdzie jej ubiór oraz przyjmowane pozy doprowadziły do czerwoności. Otrzymała pytanie dotyczące ortezy, w której się cały czas porusza, jednak szybko zareagowała odpowiadając, że są to ujęcia sprzed wypadku.