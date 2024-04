To podanie było jak dotyk Michała Anioła! Toni Kroos z fantastyczną asystą przy golu Viniciusa Juniora, Real na prowadzeniu w meczu z Bayernem!

Niesamowite statystyki meczów Bayern – Real. To się prawie nie zdarza, przed nami kolejna bitwa?

Kapitalna asysta Toniego Kroosa w meczu Bayern - Real Madryt

Przypomnieć trzeba, że Toni Kroos gra przeciwko swojemu byłemu zespołowi. Choć w Bayernie trudno szukać wielu kolegów z dawnych czasów (10 lat temu przeniósł się do Realu), to sentyment wciąż pozostał. Na boisku od początku meczu Bayern – Real taryfy ulgowej jednak nie było. Toni Kroos przejął piłkę na środku boiska i choć sytuacja wydawała się bezpieczna dla Bawarczyków, Niemiec posłał kapitalne, penetrujące podanie do Viniciusa Juniora, który wyszedł sam na sam i kapitalnie wykorzystał sytuację.

Co ciekawe, wcześniej na boisku przeważali gracze Bayernu, sytuacja Kroosa i Viniciusa była pierwszą groźną w wykonaniu Realu. Doświadczenie „Królewskich” w Lidze Mistrzów sprawia jednak, że strzelili cenną bramkę na wyjeździe. Przed nami druga połowa spotkania na Allianz Arenie w Monachium.

G⚽⚽⚽L!!!Pierwsza sytuacja Realu Madryt i od razu bramka! Kapitalna asysta Toniego Kroosa i Vinicius Junior otwiera wynik meczu 💥📺 Polsat Sport Premium 1 📲 Polsat Box Go pic.twitter.com/LwkYqpKgZF— Polsat Sport (@polsatsport) April 30, 2024