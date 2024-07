Nawet najwierniejsi fani Krzysztofa Krawczyka nie mieli o tym pojęcia. Za życia spotkał go wielki zaszczyt

Ukochana Cristiano Ronaldo odsłoniła krągłe pośladki, które rozpalają do czerwoności. Intrnauci od razu zaczęli to robić na widok Georginy

Wszystko wydarzyło się 20 czerwca 2018 roku. Krzysztof Krawczyk pojawił się wtedy na uroczystej gali w stolicy. W Warszawie zorganizowano wydarzenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jedną z głównych postaci na tej uroczystości był właśnie wspomniany muzyk. Krawczyk otrzymał z rąk ówczesnego ministra nagrodę za zasługi w dziedzinie popularyzacji sportu. Artysta mógł czuć się wyróżniony. Takiego zaszczytu dostępują bowiem wyłącznie osoby i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju kultury fizycznej w naszym kraju. Czym jednak Krawczyk zasłużył sobie na taką nagrodę?

Niewielu wie, że Krzysztof Krawczyk był wielkim fanem sportu. Upodobał sobie m.in. żużel, choć znawcy jego twórczości wiedzą doskonale, że i futbolowe tematy nie były mu obce. Brał udział podczas ważnych wydarzeń sportowych w Polsce, uświetniając je swoimi utworami, a do tego angażował się w kampanie promujące zdrowy styl życia.

Legendarna piosenka o Lewandowskim

Krzysztof Krawczyk jak mógł starał się zagrzewać do boju polskich sportowców. Przykładem na to może być specjalny utwór nagrany w 2018 roku. "Gol dla Polski" z założenia miał napędzać biało-czerwoną reprezentację piłkarską na mistrzostwach świata w Rosji. Fragment tej piosenki poświęcony został wielkiej gwieździe - Robertowi Lewandowskiemu. Nieoficjalnie można nazwać ją hymnem kadry na wspomniany turniej. Krawczyk był po prostu przykładem tego, że sport i muzyka to świetne połączenie. Choć wciąż ma wielu fanów w ojczyźnie, to o takich wyróżnieniach często się zapomina.

Krzysztof Krawczyk to prawdziwy symbol

Krzysztof Krawczyk okazuje się więc być nie tylko symbolem muzyki. Nagroda z rąk ministra z 2018 roku jest dowodem na to, że śpiew i aktywność fizyczna to świetna para. Słowa piosenek nie tylko zagrzewają do boju, lecz także mają znacznie szerszy wymiar, w tym również wzmacnianie ducha fair play.