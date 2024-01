Nie żyje legendarny piłkarz słynnego klubu. To niepowetowana strata, zagrał w jego barwach setki meczów. Był też reprezentantem kraju

Informację o odejściu Jeana Petita przekazał jego były klub, AS Monaco gdzie Petit zapisał piękną kartę w jego historii. Pierwsze kroki w futbolu stawiał jednak gdzie indziej, w Tuluzie, gdzie się urodził. W 1969 roku trafił do AS Monaco gdzie rozpoczął seniorską karierę i spędził tam kolejne 13 lat, aż do jej zakończenia. W sieci są spore rozbieżności co do dokładnej liczby rozegranych przez niego spotkań w barwach tego klubu – uznany portal Transfermarkt podaje, że Petit reprezentował AS Monaco w 301 spotkaniach – francuska Wikipedia natomiast podaje, że było ich aż 426. – AS Monaco z ogromnym smutkiem przyjęło wiadomość o śmierci Jeana Petita, legendy wśród legend klubu, który zmarł dzisiaj w wieku 74 lat. Jego rodzinie i bliskim, a także wszystkim miłośnikom AS Monaco, którzy dzisiaj pogrążyli się w żałobie, cały klub składa najszczersze kondolencje – napisano we wtorek na oficjalnym profilu klubu.

Nie żyje legendarny piłkarz AS Monaco

O ile nie ma pewności co do liczby rozegranych przez niego spotkań, o tyle jasne jest, że miał on wielki wkład w historię AS Monaco. Klub z Księstwa w swojej historii zdobywał mistrzostwo Francji 8-krotnie – Jean Petit przyczynił się do zdobycia dwóch z nich, w 1978 i 1982 roku. W 1980 roku Petit sięgnął z AS Monaco także po Puchar Francji.

Swoimi występami Petit zapracował również na 12 występów w reprezentacji Francji i brał udział w mistrzostwach świata w 1978 roku, na których Francuzi nie wyszli z grupy – lepsi okazali się Włosi i późniejsi triumfatorzy, a zarazem gospodarze, Argentyńczycy.

Po zakończeniu piłkarskiej kariery Jean Petit pracował jako trener i był asystentem takich sław jak Arsene Wengera, Claudio Ranieri czy Didier Deschamps. W AS Monaco w roli asystenta lub tymczasowego trenera pracował z przerwami od 1987 do 2014 roku.

L’AS Monaco a eu l’immense douleur d’apprendre le décès de Jean Petit, légende parmi les légendes du Club, qui s'est éteint ce jour à l'âge de 74 ans.À sa famille et à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble des amoureux de l’AS Monaco aujourd’hui plongés dans le chagrin, l’ensemble… pic.twitter.com/9CWMMGS49j— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 23, 2024