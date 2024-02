Nie żyje wielki piłkarski talent. Miał tylko 18 lat. Przygnębiające doniesienia

Od czasu rozpoczęcie konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy po tym, jak reżim Putina bestialsko zaatakował naszych sąsiadów, wojna pochłonęła masę istnień - zarówno regularnych żołnierzy, jak i niewinnych cywilów oraz dzieci. Do listy ofiar wojny dołączył również młody piłkarz, urodzony w 2005 roku, który niedawno podpisał kontrakt z armią i walczył o wyzwolenie swojej ojczyzny. - 18-letni lwowski futsalista Bohdan Kozak zginął w wojnie z Rosją Przed wstąpieniem do Sił Obronnych chłopak grał w "Klubie Gier Sportowych" KIVS" - poinformowała ukraińska federacja piłkarska.

18-letni piłkarz nie żyje. Przykre doniesienia zostały potwierdzone

Zaledwie w ubiegłym roku młody chłopak podpisał kontrakt z Trzecią Oddzielną Brygadą Szturmową Sił Zbrojnych Ukrainy, jednak zanim zaczął wykonywać zadania bojowe na froncie, przeszedł on niezbędne szkolenie w Toledo. To właśnie z tym miastem Bohdan Kozak chciał się związać w przyszłości i po zakończeniu wojny z Rosją chciał on wyjechać razem ze swoimi rodzicami do hiszpańskiego miasta. Niestety, los pokrzyżował jego plany.