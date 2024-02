Niepokojące doniesienia o ukochanej Cristiano Ronaldo. Fani Georginy byli poruszeni. Zdjęcie mówi wszystko

Cristiano Ronaldo jest coraz bliżej zakończenia kariery, ale prawdopodobnie już zawsze będzie cieszył się ogromną popularnością. Od lat jest on prawdziwym herosem piłki nożnej i nie zmieniło się to nawet po nieco kontrowersyjnym transferze do Arabii Saudyjskiej. Wokół "CR7" w dalszym ciągu jest głośno, zwłaszcza gdy obchodzi urodziny. Aż trudno uwierzyć, że Portugalczyk w przyszłym roku skończy 40 lat. Ronaldo zostały ostatnie miesiące bez "4" z przodu, które nie zaczęły się najprzyjemniej. Wszystko za sprawą plotek, które powstały wskutek zachowania jego ukochanej. Georgina Rodriguez i piłkarz musieli się z tym zmierzyć.

Niepokojące doniesienia o Georginie Rodriguez. Fani ukochanej Ronaldo byli poruszeni

Ronaldo obchodził urodziny w poniedziałek, 5 lutego. Pewnym zaskoczeniem było to, że w mediach społecznościowych Georginy nie pojawiła się żadna wzmianka na ten temat. To wystarczyło, żeby powstały plotki o ich relacji. Zwrócono na to uwagę m.in. w popularnym programie "La Sexta". - Nie ma śladu po Georginie - komentowała prowadząca. Było to o tyle dziwne, że ukochana Ronaldo jest bardzo aktywna w social mediach i chętnie dzieli się kulisami życia u boku piłkarza. Wielu fanów na poważnie zaczęło się martwić tą sytuacją, jednak na szczęście szybko zostali uspokojeni.

Poruszenie wokół związku Georginy Rodriguez i Cristiano Ronaldo. Zdjęcie mówi wszystko

Dzień po urodzinach Portugalczyka w jego mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z rodzinnej celebracji. Georgina z dziećmi świętowała urodziny ukochanego i zaprzeczyła wszelkim plotkom. "Jestem wdzięczny, że spędzam 39. urodziny w najlepszy możliwy sposób: z rodziną i z powrotem na boisku. Dziękuję wszystkim za ciepłe wiadomości!" - napisał sam "CR7". Jego ukochana udostępniła z kolei wspólne zdjęcie przy torcie w środowy poranek.