Skoki narciarskie dzisiaj (sobota 18.01.2025) to konkurs drużynowy w Zakopanem. Jak zaprezentuje się Paweł Wąsek, który sięgnął po pierwsze w karierze mistrzostwo Polski i jeszcze mocniej zaznaczył rolę nowego lidera w kadrze? Wczoraj zaprezentował się dobrze w kwalifikacjach, w których był siódmy. – Przeważnie mistrzostwa Polski wygrywał Kamil, Piotrek, Dawid, a tutaj taka może nawet niespodzianka - komentuje Stefan Hula, były skoczek narciarski. - W końcu coś innego. To bardzo cieszy. W tym sezonie Paweł się bardzo fajnie rozwinął, nabrał takiej pewności i spokoju, da się to nawet zauważyć w telewizji. Ten spokój bardzo bije od niego. Najfajniejsze jest to, że skoki, które w treningach czasem nie są takie na 100 procent, w momencie zawodów wyglądają u Pawła najlepiej. Są takie z pełnym przekonaniem, z bardzo dobrym nastawieniem i te najlepsze próby wychodzą wtedy kiedy trzeba. Nie ma co ukrywać, jest teraz najlepiej skaczącym polskim zawodnikiem i jak najbardziej powinien tym liderem być - dodał Stefan Hula.

Skoki dzisiaj niedziela 19.01.2025 O której godzinie skoki w Zakopanem?

Trwa Puchar Świata w Zakopanem. Na sobotę 18 stycznia 2025 zaplanowano konkurs indywidualny. Początek pierwszej serii o godzinie 16. Transmisja TV Na TVP 1, Eurosporcie 1 oraz online na platformie MAX.

Niedziela, 19.01.2025

16:00 Konkurs indywidualny

