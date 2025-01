Hansi Flick ma specjalny plan na Wojciecha Szczęsnego! Hiszpanie wszystko ujawnili. Polak dostanie bojowe zadanie

Kontrakt Lewandowskiego z Barceloną dobiega końca. Wiadomo, co go czeka! O tym zapisie w umowie nie mówiono

Przed spotkaniem 20. kolejki La Liga hiszpańscy dziennikarze podawali, że bramkarz wybrany przez Hansiego Flicka do pierwszego składu ma zostać podstawowym golkiperem "Blaugrany" do końca sezonu. Stawka była więc ogromna i oddani kibice Wojciecha Szczęsnego do ostatniej chwili mogli mieć nadzieję, że Niemiec zdecyduje się właśnie na Polaka. Niestety, między słupkami stanął Iniaki Pena, a Barcelona zremisowała 1:1. Okazuje się jednak, że to nie zamyka sprawy, bowiem Hansi Flick miał przygotować specjalny plan, w którym Wojciech Szczęsny odgrywa ogromną rolę. Co prawda w rozgrywkach ligowych nadal ma stawiać na hiszpańskiego golkipera, ale za to Szczęsny ma otrzymać miejsce w bramce na spotkania Ligi Mistrzów.

Jeden z dobrze poinformowanych hiszpańskich dziennikarzy, Victor Navarro poinformował za pośrednictwem platformy "X", jak dokładnie ma wyglądać plan Hansiego Flicka i jest on banalnie prosty. - Peña Liga, Szczęsny Liga Mistrzów - napisał krótko informując internautów, jak ma wyglądać podział podział obowiązków między bramkarzy Barcelony.

To oznaczałoby, że Wojciech Szczęsny już za kilka dni po raz kolejny rozegra spotkanie w koszulce Barcelony. Ekipa z Katalonii we wtorek 21 stycznia zmierzy się w wyjazdowym meczu z Benfiką.

Obecnie FC Barcelona zajmuje w tabeli Champions League 2. miejsce - ustępując tylko Liverpoolowi, mając na koncie 15 punktów - o 3 mniej od "The Reds". Mecz Benfica - Barcelona będzie przedostatnim spotkaniem fazy ligowej dla "Blaugrany". Później, 29 stycznia zmierzą się oni przed własną publicznością z Atalantą.