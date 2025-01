Od tej decyzji trenera Barcelony zależy być albo nie być Wojciecha Szczęsnego! Pilne doniesienia z Katalonii

Barcelona bez polskich gwiazd zagrała na piątkę w Pucharze Hiszpanii. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny wrócą do łask?

Pena vs Szczęsny

Kontrakt Lewandowskiego z Barceloną dobiega końca. Wiadomo, co go czeka! O tym zapisie w umowie nie mówiono

Hansi Flick musi wybrać! Pena vs. Szczęsny o dominację w bramce Barcelony

Podczas meczów Pucharu Króla i Superpucharu Hiszpanii Wojciech Szczęsny udowodnił, że kilka miesięcy sportowej emerytury nie odcisnęło piętna na jego dyspozycji i nadal prezentuje naprawdę wysoki poziom. Polak musiał odpocząć podczas ostatniego meczu Pucharowego z Betisem za sprawą czerwonej kartki, jaką obejrzał w starciu z Realem, jednak tuż przed spotkaniem ligowym z Getafe wróciła dyskusja o tym, kto powinien bronić dostępu do bramki Barcelony. Okazuje się, że sprawa jest o wiele poważniejsza, niż wiele osób mogłoby zakładać. Hiszpańscy dziennikarze są zgodni - ten, na którego postawi Flick w starciu Getafe - Barcelona ma być podstawowym golkiperem katalońskiej drużyny do końca sezonu.

Kontrakt Lewandowskiego z Barceloną dobiega końca. Wiadomo, co go czeka! O tym zapisie w umowie nie mówiono

QUIZ. Ile wiesz o Wojciechu Szczęsnym? Mniej niż 8/15 to wstyd! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. Wojciech Szczęsny jest synem innego, znanego bramkarza. Podaj jego imię Marek Jan Maciej Następne pytanie

Serwis "BarcaInfo" powołując się na "Cataluyna Radio" podaje bowiem, że Hansi Flick ogromnie ceni wielkie doświadczenie Wojciecha Szczęsnego oraz jego spokój i opanowanie w bramce. Większe doświadczenie Polaka ma dawać większe bezpieczeństwo drużynie z Katalonii. Niemniej Iniaki Pena również prezentował się solidnie w ostatnich miesiącach, co nie ułatwia decyzji niemieckiego trenerowi.

Hansi Flick uważa, że Wojciech Szczęsny ma wyższy poziom i dzięki większemu doświadczeniu daje większe poczucie bezpieczeństwa niż Inaki Pena, z którego również jest zadowolony. [@totcosta] (2️⃣)— BarcaInfo (@_BarcaInfo) January 17, 2025

Getafe - FC Barcelona kiedy i o której mecz 20. kolejki LaLiga?

Spotkanie 20. kolejki La Liga pomiędzy Getafe i Barceloną odbędzie się w sobotę 18 stycznia o godzinie 21:00. Dla Barcelony nie będzie to jednak łatwe starcie. Ekipa Getafe słynie z bardzo kontaktowej i agresywnej gry, na co uważać musi szczególnie Robert Lewandowski. Obrońcy z Coliseum Alfonso Pérez niejednokrotnie już dawali się Polakowi we znaki i nie inaczej będzie tym razem.

Ostatnie spotkanie pomiędzy tymi drużynami, które odbyło się we wrześniu, zakończyło się skromnym zwycięstwem Barcelony 1:0, po bramce właśnie Roberta Lewandowskiego.