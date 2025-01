Szczęsny przerwał milczenie po czerwonej kartce i poszedł na całość! Nie da się przejść obojętnie obok tych słów

- Tak, podjąłem złą decyzję i zostałem wyrzucony z boiska podczas swojego pierwszego El Clasico w karierze. Tak, to nie jest szczególnie miłe uczucie. Ale doświadczenie pozwala mi spojrzeć na rzeczy z innej perspektywy. - rozpoczął swój post po zdobyciu Superpucharu Wojciech Szczęsny.

Przypomnijmy, że podczas finałowego meczu o Superpuchar Hiszpanii, polski bramkarz po raz trzeci z rzędu znalazł się w wyjściowych składzie Barcelony, jednak musiał zejść z boiska już w 56. minucie, po faulu na Kylianie Mbappe przed polem karnym, za co nieźle mu się oberwało m.in. od Jana Tomaszewskiego. Były bramkarz reprezentacji Polski postanowił jednak wyjaśnić, że w jego oczach ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

- We wrześniu skończyłem z futbolem i cieszyłem się życiem na plażach i polach golfowych w Marbelli. 4 miesiące później grałem w grę, którą wcześniej mogłem oglądać tylko w telewizji lub grając na Fifie. I nigdy nie zamierzałem przechodzić obok meczu, bojąc się podejmowania trudnych decyzji i podejmowania ryzyka. Można by pomyśleć, że to właśnie przez to podejście moja czerwona kartka. Wolę myśleć, że to właśnie ta postawa doprowadziła mnie do tego, gdzie jestem teraz i to dzięki mojej czasem nierozsądnej odwadze mogę teraz cieszyć się moim pierwszym trofeum jako gracz Barcelony! - tłumaczył dalej Szczęsny ciesząc się z tego, że może celebrować pierwsze trofeum w barwach hiszpańskiego klubu.