Kapitalne wieści dla kibiców Igi Świątek przed kolejnym meczem w Australian Open!

Iga Świątek jest już w 4. rundzie Australian Open po efektownym zwycięstwie 6:1, 6:1 nad Brytyjką Emme Raducanu. Kolejną rywalką Polki będzie reprezentująca Niemcy Eva Lys, która zajmuje dopiero 128. miejsce w rankingu. Przegrała w ostatniej rundzie kwalifikacji do Australian Open, ale wskoczyła do drabinki jako lucky loserka. W 3. rundzie pokonała 4:6, 6:3, 6:3 Rumunkę Jacqueline Cristian. Iga Świątek grała z Evą Lys raz i pokonała ją 6:1, 6:1 w 2022 r. w Stuttgarcie. 23-letnia Niemka gra tenis oparty na bardzo mocnych uderzeniach z głębi kortu. Reprezentuje Niemcy, a korzenie ma ukraińskie. Jej cała rodzina jest z Ukrainy, a w Melbourne gra z przyczepioną do czapki wstążką w ukraińskich barwach, podobną do tej, z którą grała Iga Świątek.

Iga Świątek jest już w 4. rundzie Australian Open, więc doszła już w Melbourne dalej niż rok temu, gdy odpadła w 3. rundzie po porażce z Czeszką Lindą Noskovą. W niedzielę awans do ćwierćfinałów wywalczyły już dwie najgroźniejsze rywalki Polki w boju o końcowy triumf - Aryna Sabalenka i Coco Gauff. Iga Świątek o awans do 1/4 finału zagra dzień później, w poniedziałek. Dla polskich kibiców mamy świetne wiadomości. Tym razem nie trzeba zarywać nocy, żeby obejrzeć mecz Igi Świątek w Australian Open. Szczegóły poniżej.

O której gra Iga Świątek z Evą Lys 4. runda Australian Open Kiedy mecz?

Mecz Iga Świątek - Eva Lys w 4. rundzie Australian Open zostanie rozegrany w poniedziałek 20 stycznia 2025. Początek meczu Świątek - Lys o godzinie 9 polskiego czasu. Transmisje TV z Australian Open 2025 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na platformie MAX.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Następne pytanie