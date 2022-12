O której godzinie skoki dzisiaj niedziela 18 grudnia 2022 PŚ Engelberg Skoki narciarskie dzisiaj O której skoki w niedzielę 18.12

Skoki dzisiaj to drugi konkurs indywidualny PŚ w Engelbergu. Wcześniej odbędą się kwalifikacje do niedzielnego konkursu. To ostatni sprawdzian przed 71. Turniejem Czterech Skoczni. Wczoraj Dawid Kubacki znów pokazał klasę, potwierdzając wysoką formę, którą imponuje od początku sezonu. Zajął drugie miejsce, przegrywając tylko z Anże Laniskiem. Trzeci był Piotr Żyła.

Dawid Kubacki przed skokiem w finałowej serii długo siedział na belce. W końcu oddał skok. - Było podejrzenie, że w takiej sytuacji jest zbyt niebezpiecznie dla Dawida. Myślano o zdrowiu zawodnika w topowej dyspozycji - dodaje wyjaśnił trener Thomas Thurnbichler w rozmowie ze skijumping.pl. - Musimy to zaakceptować, omówiliśmy sprawę z FIS - dodał szef naszej kadry narodowej skoczków. Po pierwszej serii prowadził Kubacki mimo, że skakał w nieco gorszych warunkach niż jego najgroźniejsi rywale. W drugiej Lanisek oddał fenomenalny skok. Kubacki odpowiedział dobrą próbą, ale zabrakło ok. 3 punktów do zwycięstwa. Oby Polacy co najmniej tak samo dobrze zaprezentowali się w niedzielę. Tym razem poskaczą dużo wcześniej niż w sobotę. To w związku z finałem piłkarskich mistrzostw świata.

Piękna skocznia w Szwajcarii od lat przynosił szczęście Polakom, oby było tak i jutro. W niedzielę na Gross-Titlis-Schanze kolejnego zwycięstwa będzie szukał Dawid Kubacki, a Kamil Stoch lepszej dyspozycji. – Nie powiedziałabym, że teraz Kamilowi wiedzie się gorzej – mówi Ewa Bilan-Stoch, żona skoczka. Niedawno minął rok od ostatniego podium Stocha. Wtedy był trzeci w Klingenthal. Na wygraną czeka od stycznia zeszłego roku. Trzykrotny mistrz olimpijski cierpliwie pracuje na eksplozję formy. – Nie niepokoi mnie to, że jeszcze nie wskoczył na podium – wyznała Ewa Bilan-Stoch w rozmowie z „Super Expressem”. – Wszystko w swoim czasie. Czekajmy na Engelberg. Wygląda na to, że nasza drużyna jest na dobrej drodze, by znowu być najlepsza – dodała.

Skocznia w Engelbergu położona jest na wzgórzu Titlis w tym szwajcarskim miasteczku jest czwartym miejscem Pucharu Świata w skokach narciarskich 2022–2023. – Ta skocznia jest dość trudna i nieobliczalna – mówi Adam Małysz, obecnie prezes PZN. – Niby fajna, można na niej polecieć daleko. Ale może być i tak, że czujesz się dobrze, a jednak ci się nie powiedzie. Dużą rolę odgrywa tam też wiatr. W zależności od warunków różnica odległości może wynieść nawet 10 do 15 m - dodaje Małysz, który dobrze ocenia też tamtejszą publiczność: – Atmosfera jest jakby familijna. Szwajcarzy przychodzą z dzwonami. To dzwonienie jest czymś wyjątkowym na skoczniach, czymś innym niż dźwięki wuwuzele czy trąbek. Tamci widzowie nie są nastawieni wyłącznie na Szwajcarów, kibicują również innym. Ja też tego doznałem. Na trybunach jest też trochę Polaków mieszkających w Szwajcarii - mówi Małysz.

Przed nami drugi konkurs indywidualny w Engelbergu. Na niedzielę 18 grudnia 2022 zaplanowano też kwalifikacje. Poniżej program dnia.

Niedziela, 18.12.2022

11:00 - Kwalifikacje

12:30 - Pierwsza seria konkursowa

