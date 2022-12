Dwóch Polaków na podium w Engelbergu! Fenomenalny konkurs, zwycięstwo Kubackiego było blisko

Wyniki PŚ w Engelbergu dzisiaj 17.12:

Lanisek 320,3 pkt (139,5 m/142 m) Kubacki 317 pkt (139 m/140 m) Żyła 312,3 pkt (141 m/139 m) Kraft 307,4 pkt (136,5 m/138 m) Granerud 300,6 pkt (134,5 m/141 m) Wellinger 295,1 pkt (137 m/139 m) Hoerl 294,1 pkt (141 m/134 m) Stoch 287,8 pkt (130 m/135,5 m) Zajc 286,8 pkt (131,5 m/133,5 m) R. Kobayashi 284,7 pkt (134,5 m/134,5 m)

------------------------------------------

23. Wąsek 270,2 pkt (136 m/129,5 m)

46. Zniszczoł 114,3 pkt (118,5 m)

49. Wolny 112,1 pkt (120,5 m)

Pierwszy raz w tym sezonie polscy kibice mogą cieszyć się z dwóch reprezentantów na podium. Oczekiwania po pierwszej serii były nieco wyższe, gdyż to Kubacki prowadził na półmetku, ale miał zaledwie 0,5 pkt przewagi nad Laniskiem. Słoweniec udanie zaatakował w finale i na tyle zachwycił, przeskakując skocznię, że dwaj sędziowie przyznali mu nawet "20" za styl! Tym samym 26-latek zrównał się z liderem PŚ w liczbie zwycięstw tej zimy oraz zbliżył się do niego w klasyfikacji generalnej. Przed niedzielnym konkursem traci do Kubackiego tylko 34 punkty! W sobotę świetnie wypadł też Żyła, który drugi raz w tym sezonie stanął na najniższym stopniu podium. Wyprzedził m.in. Stefana Krafta i Halvora Egnera Graneruda, choć ci uchodzili przed zawodami za większych faworytów. W czołowej dziesiątce zmieścił się również Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski potwierdził zwyżkującą formę i wyrównał najlepszy wynik sprzed tygodnia w Titisee-Neustadt. Dzięki temu awansował już na 13. miejsce w klasyfikacji PŚ.

Nieco gorszy humor po drugiej serii miał Paweł Wąsek, który po pierwszym skoku zajmował 15. pozycję, a i tak stracił kilka punktów po sporych problemach przy lądowaniu. W finale skoczył jednak słabiej i ostatecznie zajął 23. miejsce, choć i tak ponownie potwierdził, że jest pewnym punktem drużyny. Tego nie można powiedzieć o Aleksandrze Zniszczole i Jakubie Wolnym. Ci nie zapunktowali i zajęli jedne z ostatnich miejsc w piątej dziesiątce. Szansę na poprawę otrzymają już jutro, podobnie jak Tomasz Pilch, który nie przebrnął nawet piątkowych kwalifikacji. Poniżej nasza relacja na żywo z sobotniego konkursu w Engelbergu:

Sonda Czy Dawid Kubacki wygra Puchar Świata? Tak Nie Trudno powiedzieć

Na żywo PŚ Engelberg 17.12 Witamy w relacji na żywo z sobotniego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu! Pierwsza seria ma rozpocząć się o 16:00, a przed nią na 14:45 zaplanowano serię próbną. Jednym z głównych faworytów do zwycięstwa jest Dawid Kubacki. Seria próbna przebiegła bez problemów. Granerud potwierdził fantastyczną dyspozycję w Engelbergu i wygrał trzecią serię z rzędu! W ścisłej czołówce byli też Piotr Żyła i Dawid Kubacki, a Kamil Stoch oraz Paweł Wąsek pokazali, że mogą walczyć o czołową "10". Początek konkursu o 16:00. Halvor Egner Granerud górą w serii próbnej, Polacy w ścisłej czołówce #skijumpingfamily



Początek konkursu o 16:00, transmisja w TVN, @Eurosport_PL i @_PlayerPL!



Pełne wyniki: https://t.co/bgKSOZGS5p pic.twitter.com/JkOAzHahnM — Skijumping.pl (@Skijumpingpl) December 17, 2022 Po dotychczasowych sześciu konkursach Dawid Kubacki prowadzi w klasyfikacji PŚ z 470 punktami. 54 mniej ma drugi Anze Lanisek, a 93 Stefan Kraft. Czwarty Granerud traci aż 149 pkt i będzie chciał zmniejszyć tę stratę w Engelbergu. W Engelbergu pojawiło się siedmiu polskich skoczków, ale Tomasz Pilch nie przebrnął wczorajszych kwalifikacji. Dziś wystąpi więc sześciu Biało-Czerwonych. Już za chwilę początek konkursu! Zaczynamy konkurs! Sędziowie postawili na 16. belkę. Jako pierwszy skoczył Dominik Peter. W Engelbergu wieje dziś w plecy, wskaźniki przy skoku Szwajcara na 119,5 m pokazały wiatr o sile ponad m/s z tyłu skoczni! Killian Peier w zeszłym roku bił się w Engelbergu o podium (dwukrotnie był czwarty), ale w tym roku nie może odnaleźć formy po kontuzji. Skoczył jak na razie najdalej (123 m), jednak wobec nieco niższej rekompensaty zajmuje 3. miejsce po pięciu skokach - ex aequo z Francesco Ceconem. Czas na pierwszego Polaka! Jakub Wolny siedzi już na belce. Słaby skok Wolnego. Tylko 120,5 m przy niemal najlepszych warunkach i Polak zajmuje ostatnie miejsce. Danił Wasiljew z Kazachstanu przegrał z Wolnym o 0,8 pkt. Czas na Aleksandra Zniszczoła! Zniszczoł nie miał szczęścia do warunków. Wiatr o sile m/s w plecy sprawił, że skoczył zaledwie 118,5 m i wyprzedził tylko trzech zawodników. Obecnie jest siódmy po 10 skokach. Klasyfikacja po 15 skokach: Alex Insam 126,4 pkt Niko Kytosaho 124,6 pkt Markus Mueller 123,5 pkt --------------------------- 11. Aleksander Zniszczoł 14. Jakub Wolny Junshiro Kobayashi oddał najdłuższy skok na 129 m, ale miał zdecydowanie najlepsze warunki i przegrał z Insamem o 1,7 pkt. Japończyk zajął drugie miejsce. Mamy nowego lidera! Kapitalny skok Anttiego Aalto, który wykorzystał lepsze warunki. Niespełna 0,3 m/s wiatru w plecy (+4,4 pkt) i Fin poleciał 134,5 m. Wyprzedził Insama o 9,1 pkt! Domen Prevc jeszcze dalej przy nieco mocniejszym wietrze z tyłu - 135 m - i to najmłodszy z trójki słynnych braci objął prowadzenie. Żiga Jelar przeskoczył Prevca! 136 m przy wyższych notach i wyższej rekompensacie i to on jest nowym liderem, a także pierwszym skoczkiem z awansem do drugiej serii. Po 24 skokach na czele jest trzech Słoweńców - Jelar, D. Prevc i Kos. Świetny skok Stephana Leyhe! Przy +13 pkt za wiatr w plecy skoczył 134,5 m i to wystarczyło, żeby wyprzedził trzech Słoweńców. Giovanni Bresadola pofrunął 136,5 m i sprawił, że sędziowie postanowili obniżyć rozbieg do 15. belki. Włoch miał nieco lepsze warunki i zajął 3. miejsce za Leyhe oraz Jelarem. CO ZA SKOK JANA HOERLA! Austriak przeskoczył skocznię i wylądował na 141 m! Przeliczniki pokazały zupełną ciszę przy jego próbie, a sędziowie przyznali mu aż 56 pkt. Hoerl wyprzedził Leyhe o 4,3 pkt! Ma notę 149,9 pkt! Andreas Wellinger również skoczył daleko z niższej belki. 137 m przy lekkim wietrze w plecy i mistrz olimpijski z Pjongczangu minimalnie przegrał z drugim Leyhe. Czas na Pawła Wąska! Ajjjj! Bardzo dobry skok Wąska na 136 m, ale Polak po wylądowaniu miał spore problemy z odjazdem i stracił na notach. Sędziowie przyznali mu tylko 51 pkt, co przełożyło się na 6. miejsce. Klasyfikacja po 30 skokach: Jan Hoerl 149,9 pkt Stephan Leyhe 145,6 pkt Andreas Wellinger 144,6 pkt Żiga Jelar 143,6 pkt Giovanni Bresadola 142,2 pkt Paweł Wąsek 141,2 pkt ----------------------------- 26. Aleksander Zniszczoł 29. Jakub Wolny Sędziowie obniżyli rozbieg do 14. belki. Timi Zajc skoczył 131,5 m, ale pozwoliło mu to na zajęcie 3. miejsca! Wyprzedził Wellingera o 0,2 pkt. Peter Prevc startuje dziś w PŚ po raz 300., ale nie pokazał się najlepiej. Tylko 124 m przy mocnym wietrze w plecy, dzięki czemu zajął 12. miejsce i awansował do drugiej serii. Za chwilę Kamil Stoch! Dobry skok Stocha w trudnych warunkach! Sędziowie docenili ten styl i przyznali polskiemu mistrzowi 55 pkt. "Orzeł z Zębu" wylądował na 130 m i dzięki wysokiej rekompensacie za wiatr i obniżony rozbieg zajął drugie miejsce. Przegrał z Hoerlem o 3,9 pkt. Ryoyu Kobayashi miał dużo lepsze warunki od Stocha i skoczył 134,5 m. Ostatecznie wyprzedził Polaka o 0,1 pkt! Daniel Tschofenig w warunkach podobnych do Stocha skoczył 127,5 m. Został też niżej oceniony i zajął 11. miejsce. Słaby skok Eisenbichlera! Jeden z liderów reprezentacji Niemiec wylądował na 121 m w warunkach Stocha i Tschofeniga i nie jest pewny awansu do drugiej serii! Przegrał z Insamem, który zdobędzie pierwsze punkty w tym sezonie. Eisenbichler przegrał z Włochem o 0,8 pkt. Pius Paschke dużo lepiej od Eisenbichlera, ale też nie błysnął w trudnych warunkach (+13,5 pkt). 128 m i zajął ósme miejsce ex aequo z Bresadolą. Do końca pierwszej serii 10 skoczków! Klasyfikacja po 40 z 50 zawodników: Hoerl 149,9 pkt R. Kobayashi 146,1 pkt Stoch 146 pkt Leyhe 145,6 pkt Zajc 144,8 pkt -------------------- 10. Wąsek 141,2 pkt 36. Zniszczoł 39. Wolny Słaby skok Lindvika. 123,5 m i mistrz olimpijski z Pekinu zajął 14. miejsce. Robert Johansson miał najgorsze warunki w pierwszej serii i wylądował na 124 m. Dało mu to 12. miejsce ex aequo z Tschofenigiem. Fatalny skok Michaela Hayboecka. 115,5 m w trudnych warunkach, ale nawet duża rekompensata nie pozwoli mu awansować. Dopiero 32. miejsce Austiaka. Karl Geiger również nie błysnął. 124 m w nieco lepszych warunkach od Johanssona i przegrał zarówno z nim, jak i z Lindvikiem. Obecnie jest 18. Manuel Fettner nie potwierdził formy z treningów! W serii próbnej był drugi, a teraz nie wykorzystał dobrych warunków. Przeliczniki pokazały tylko +4,5 pkt za wiatr w plecy, ale doświadczony Ausutriak skoczył 125 m i zajął dopiero 23. miejsce. Szczęśliwie awansował do drugiej serii. KAPITALNY SKOK PIOTRA ŻYŁY! Żyła w przeciwieństwie do Fettnera wykorzystał warunki! Tylko 0,8 pkt rekompensaty za niekorzystny wiatr, a "Wiewiór" przeskoczył skocznię! 141 m i noty w wysokości 56 pkt pozwoliły mu objąć prowadzenie o 6 pkt nad Hoerlem! Po fenomenalnym skoku Żyły sędziowie obniżyli rozbieg do 13. belki. Dotychczasowy dominator z Engelbergu przegrywa z Żyłą! 134,5 m Graneruda w podobnych warunkach do Polaka, z niższej belki, ale Norweg zajmuje "dopiero" 3. miejsce ze stratą 7,5 pkt. Bardzo dobry skok Krafta! 136,5 m i fantastyczne noty od sędziów - 57 pkt. Ale Austriak przegrywa z Żyłą o 2,5 pkt! Fantastyczna próba Anze Laniska! 139,5 m z 13. belki i przy nieco mocniejszym wietrze w plecy (+4,2 pkt)! Sędziowie przyznali mu za ten piękny skok aż 58,5 pkt i to Słoweniec jest nowym liderem. Wyprzedził Żyłę o 7,7 pkt! DAWID KUBACKI POKAZAŁ MOC! Lider PŚ skoczył niemal jak Lanisek! 139 m w nieco gorszych warunkach i równie wysokie noty (58,5 pkt)! Kubacki liderem po pierwszej serii, 0,5 pkt przed Laniskiem! Klasyfikacja po pierwszej serii: Kubacki 164,1 pkt (139 m) Lanisek 163,6 pkt (139,5 m) Żyła 155,9 pkt (141 m) Kraft 153,4 pkt (136,5 m) Hoerl 149,9 pkt (141 m) Granerud 148,4 pkt (134,5 m) R. Kobayashi 146,1 pkt (134,5 m) Stoch 146 pkt (130 m) Leyhe 145,6 pkt (134,5 m) Zajc 144,8 pkt (131,5 m) ------------------------------- 15. Wąsek 141,2 pkt (136 m) ----- 46. Zniszczoł 114,3 pkt (118,5 m) 49. Wolny 112,1 pkt (120,5 m) Engelberg znowu jest polski! Oby utrzymało się to również po drugiej serii. Wróciły piękne czasy. Polacy znów szaleją w Engelbergu. Myślę że Kubacki z Laniskiem powalczą o wygraną, a Żyła z Kraftem o 3. msc. Granerud szalał w tren. i Q, ale po 1. serii traci do podium sporo. Stoch z dużymi szansami na kolejne miejsce w "10". Nice 😎 🇵🇱 #skijumpingfamily — Bartłomiej Wnuk (@BartasWnuk) December 17, 2022 Początek drugiej serii o 17:08. A tak wyglądał fenomenalny skok Kubackiego w pierwszej serii: Tak trzymaj! 💪 Dawid Kubacki pierwszy na półmetku! 🔝



2. seria już o 17:08 w Eurosporcie 1 i #EurosportExtra w https://t.co/Uua0zFrLOl 👉 https://t.co/a0rBT7l4L0#skijumpingfamily #Engelberg pic.twitter.com/1VaaO6vSHJ — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) December 17, 2022 Zaczynamy drugą serię! Markus Eisenbichler rusza z 15. belki. Niemiec skoczył lepiej niż w pierwszej serii. Przy rekompensacie +11,3 pkt za wiatr uzyskał 129,5 m. Być może uda mu się awansować w drugiej serii. Alex Insam wyraźnie gorzej niż w pierwszym skoku. Tylko 118 m Włocha, ale i tak spełnił on swój cel i zdobył pierwsze punkty PŚ w tym sezonie. Świetny skok Manuela Fettnera! Wydaje się, że słabsza próba z pierwszej serii była wypadkiem przy pracy. Teraz Austriak skoczył 139,5 m i z pewnością zanotuje duży awans. Słabiutki skok Johanna Andre Forfanga, ale miał też mnóstwo pecha do warunków. Otrzymał aż 20,5 pkt rekompensaty za wiatr! Nie pomoże to jednak przy skoku na 119,5 m. Norweg wyprzedził tylko Insama. Peter Prevc również nie podbił serc. 124 m i Słoweniec minimalnie wyprzedził trzeciego Eisenbichlera o 0,3 pkt. Antti Aalto skoczył 123 m w trudnych warunkach i wyprzedził Prevca o 0,5 pkt. Karl Geiger zdecydowanie lepiej, ale nie wyprzedzi Fettnera. Niemiec wylądował na 129,5 m i przegrał z Austriakiem o 4,5 pkt. Słaby skok Kristoffera Eriksena Sundala. Tylko 118 m i młody Norweg jest przedostatni. Wyprzedził jedynie Insama. Udany skok Lovro Kosa! 131,5 m przy bonifikacie +11 pkt i Słoweniec zajmuje drugie miejsce. Przegrał z Fettnerem o 1,9 pkt. Klasyfikacja po 10 z 30 skoków: Fettner 275,1 pkt Kos 273,2 pkt Geiger 270,6 pkt Aschenwald 260 pkt Aalto 258,8 pkt P. Prevc 258,3 pkt Eisenbichler 258 pkt Forfang 252,5 pkt Sundal 245,4 pkt Insam 232,2 pkt Świetny skok Mariusa Lindvika! Norweg skoczył 134 m w nieco lepszych warunkach niż przy poprzednich skokach (+6,7 pkt), ale i tak przegrał z Fettnerem o 0,2 pkt! Naoki Nakamura skoczył 130,5 m i zajął czwarte miejsce, tuż przed Geigerem. Znakomite noty dla Tschofeniga - 57 pkt! Młody Austriak skoczył 134,5 m, ale otrzymał tylko 1,7 pkt za wiatr w plecy i przegrał z Fettnerem oraz Lindvikiem. Do pierwszego traci 0,4, a do drugiego 0,2 pkt! Mamy nowego lidera! Robert Johansson pofrunął 137 m przy +2,7 pkt za wiatr i dobrych notach (55,5 pkt). Dzięki temu wyprzedził Fettnera o 3,6 pkt. Dobry skok Domena Prevca. 132,5 m przy trochę mocniejszym wietrze w plecy (+7,7 pkt) i Słoweniec... wcisnął się pomiędzy Lindvika a Tschofeniga! Ta trójka mieści się w 0,2 pkt. Czas na Pawła Wąska! Solidna próba Wąska. 129,5 m przy notach 54,5 pkt i +6,4 pkt za wiatr. Niestety, w czołówce jest ciasno i Polak zajął dopiero 9. miejsce. Giovanni Bresadola skoczył w ten sam punkt, co Wąsek. Ma jednak wyższą rekompensatę i zajął 7. miejsce. Bardzo dobry skok Piusa Paschke. 133 m przy utrzymującym się wietrze na poziomie 0,5 m/s w plecy. Doświadczony Niemiec objął prowadzenie o 0,5 pkt przed Johanssonem! Żiga Jelar nieco słabiej niż w pierwszej serii, ale wciąż jest to bardzo dobry skok. 132 m i wysokie noty (55,5 pkt), dzięki czemu wcisnął się między Paschke a Johanssona! Z Niemcem przegrał o 0,3 pkt, a Norwega wyprzedził o 0,2 pkt! Co za skok Wellingera! 139 m, fantastyczne noty (57 pkt) i rekompensata 8,3 pkt za wiatr. Utytułowany Niemiec wyprzedził Paschke o niemal 16 punktów! Klasyfikacja po 20 z 30 skoków: Wellinger 295,1 pkt Paschke 279,2 pkt Jelar 278,9 pkt Johansson 278,7 pkt Fettner 275,1 pkt --------------------------- 13. Wąsek 270,2 pkt Czas na czołową dziesiątkę, w której mamy aż trzech Polaków! Przed skokiem Timiego Zajca sędziowie obniżyli rozbieg do 14. belki. Mimo to, Słoweniec wylądował na 133,5 m i zajął drugie miejsce. Przegrał z Wellingerem o 8,3 pkt. Stephan Leyhe spadnie w klasyfikacji. Przy dobrym wietrze (+2,7 pkt) skoczył tylko 128,5 m. Jest dopiero 10., a zostało jeszcze ośmiu zawodników. Teraz Kamil Stoch! Dobry skok Stocha, choć przy lądowaniu nieco uciekła mu lewa narta! Trzykrotny mistrz olimpijski wściekł się na ten błąd, ale próba na 135,5 m pozwoliła mu zająć drugie miejsce! Ryoyu Kobayashi skoczył bliżej niż Stoch - 134,5 m. Wyprzedzał go o 0,1 pkt, a miał lepsze warunki i niższe noty, przez co przegrał z Polakiem i Zajcem. Japończyk jest obecnie czwarty. Fenomenalny skok Graneruda! 141 m i Norweg wyprzedził Wellingera o 5,5 pkt. Atak na podium! Przy skoku Hoerla nieco pogorszyły się warunki. Austriak otrzymał 6,9 pkt za niekorzystny wiatr, a wylądował na 134 m, wobec czego zajął trzecie miejsce. Stoch nie mógł ukryć złości po swoim skoku. Panie Kamilu proszę sie nie chlastac jak japończycy kiedyś #skijumpingfamily pic.twitter.com/Fb0YmZPXAN — Shoppracz_sj❄️ (@skijumpingclub) December 17, 2022 Świetny skok Krafta! 138 m i aż 58,5 pkt od sędziów. Do tego +7 pkt za wiatr i Austriak wyprzedził Graneruda o 6,8 pkt! Jego łączna nota to aż 307,4 pkt. GENIALNY PIOTR ŻYŁA! Żyła jest już pewny drugiego podium w sezonie! 139 m w jeszcze gorszych warunkach (+9,1 pkt) i równie znakomite noty (57 pkt). Polak wyprzedził Krafta o 4,9 pkt! ALEŻ SKOK ANZE LANISKA! Pojawiły się "20" od sędziów! Słoweniec w pięknym stylu przeskoczył skocznię i wylądował telemarkiem na 142 m! 59 pkt od sędziów i +2 pkt za wiatr. Wyprzedził Żyłę o 8 pkt, ale wciąż może przegrać z innym Polakiem. Sędziowie trzymali Kubackiego prawie 40 sekund... PIĘKNY SKOK KUBACKIEGO, ALE CZY TO WYSTARCZY?! 140 m, 58 pkt od sędziów, nieco większa rekompensata za wiatr. Chyba będzie drugi... Dawid Kubacki drugi, Piotr Żyła trzeci w Engelbergu! Lider PŚ przegrał z Laniskiem o 3,3 pkt! Dla Kubackiego jest to pierwsze podium w "polskim" Engelbergu! Końcowe wyniki konkursu: Lanisek 320,3 pkt (139,5 m/142 m) Kubacki 317 pkt (139 m/140 m) Żyła 312,3 pkt (141 m/139 m) Kraft 307,4 pkt (136,5 m/138 m) Granerud 300,6 pkt (134,5 m/141 m) Wellinger 295,1 pkt (137 m/139 m) Hoerl 294,1 pkt (141 m/134 m) Stoch 287,8 pkt (130 m/135,5 m) Zajc 286,8 pkt (131,5 m/133,5 m) R. Kobayashi 284,7 pkt (134,5 m/134,5 m) -------------------------- 23. Wąsek 270,2 pkt (136 m/129,5 m) 46. Zniszczoł 49. Wolny Polski dorobek w Engelbergu musi budzić podziw. To właśnie tutaj pierwszy raz w tym sezonie cieszymy się z dwóch Polaków na podium! Polacy na podium PŚ w #Engelberg:

🥇Małysz '01

🥇Ziobro '13

🥇🥇Stoch '13,19

🥈 Małysz '10

🥈🥈🥈🥈🥈🥈Stoch '11, 12, 13, 16, 17, 20

🥈🥈Żyła 2x'18

🥈Kubacki '22

🥉🥉🥉Małysz '97,06,10

🥉Ziobro '13

🥉🥉Stoch '17, 18

🥉🥉Żyła '20, 22



#skijumpingfamily @skijumpingpl @Eurosport_PL — Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) December 17, 2022 Rywalizacja Kubackiego i Laniska robi się coraz bardziej zacięta. Polak obronił plastron lidera, ale jego przewaga przed niedzielnym konkursem wynosi tylko 34 punkty! To już koniec naszej relacji na żywo. Dziękujemy wszystkim za śledzenie jej razem z nami i zapraszamy na kolejne wydarzenia w portalu sport.se.pl!

Odśwież relację