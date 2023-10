O której godzinie skoki dzisiaj sobota 21.10.2023 LMP w Szczyrku

UEFA poszła po rozum do głowy. Podjęto decyzję w sprawie meczu Belgia - Szwecja po makabrycznym zamachu

Skoki narciarskie dzisiaj to Letnie Mistrzostwa Polski na skoczki Skalite w Szczyrku. Do rywalizacji zgłosiło się 82 mężczyzn i 15 kobiet. Na liście startowej nie brakuje największych gwiazd reprezentacji Polski. O medale LMP w Szczyrku powalczą m.in. Dawid Kubacki, Piotr Żyła czy Kamil Stoch, którzy będą mogli sprawdzić swoją formę na tym wczesnym etapie przygotowań do nowego sezonu.

Skoki dzisiaj O której godzinie skoki narciarskie w sobotę 21.10.2023 LMP w Szczyrku.

Letnie Mistrzostwa Polski w Szczyrku już dzisiaj i szykują się wielkie emocje. Oby tylko planów organizatorów LMP nie storpedowała pogoda. Wiatr na skoczni ma osiągać średnią prędkość 4-5 m/s w sobotę oraz 6-7 m/s w niedzielę. Może też padać deszcz. Tytułu broni Dawid Kubacki. W zmaganiach ma wziąć udział również gościnnie trzech reprezentantów Słowacji - Hektor Kapustik, Jakub Karkalik oraz Erik Kapias. Jak poinformował PZN, ze względu na panującą pogodę decyzją jury rywalizacja w LMP w skokach narciarskich w Szczyrku odbędzie się na letnich czyli ceramicznych torach najazdowych.

O której skoki dzisiaj sobota 21 października 2023 LMP Szczyrk GODZINA konkursu

Letnie Mistrzostwa Polski w Szczyrku zostaną rozegrane w sobotę i niedzielę 21/22 października. Na sobotę zaplanowano konkursy indywidualne mężczyzn i kobiet. Panowie powalczą również w kwalifikacjach. Pierwsza seria konkursu kobiet o godzinie 20.30, a mężczyzn - o godzinie 20.45. Transmisje TV z LMP w Szczyrku na TVP Sport.

PROGRAM ZAWODÓW:

Sobota, 21.10.2023

17:45 - Oficjalny trening

19:00 - Seria próbna kobiet

19:15 - Kwalifikacje mężczyzn

20:30 - Pierwsza seria konkursowa kobiet (TVP Sport)

20:45 - Pierwsza seria konkursowa mężczyzn (TVP Sport)

Niedziela, 22.10.2023

10:00 - Seria próbna

11:00 - Konkurs drużynowy (TVP Sport)

