i Autor: Alex Marcinowski/Super Express O której godzinie skoki dzisiaj sobota 24.02.2024 PŚ w Oberstdorfie O której dzisiaj skoki narciarskie 24 lutego 2024

PŚ Oberstdorf

O której godzinie skoki dzisiaj sobota 24.02.2024 PŚ w Oberstdorfie O której dzisiaj skoki narciarskie 24 lutego 2024

ch | MSK 6:22 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Skoki narciarskie dzisiaj w sobotę 24 lutego 2024 to konkurs indywidualny na skoczni mamuciej w Oberstdorfie. Wczorajszy konkurs duetów wygrali Słoweńcy w składzie Timi Zajc i Domen Prevc. Polacy w składzie Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł do samego końca zawodów byli w grze o podium, ale skończyli zawody na piątym miejscu. Ten sezon naszpikowany jest szansami na dalekie loty. Zanim skoczkowie wybiorą się do Vikersund i na finał sezonu w Planicy, będą musieli złapać noszenie w Oberstdorfie. Jak zaprezentują się Polacy na wymagającym mamucie? Sprawdź, o której skoki dzisiaj sobota 24.02.2024.