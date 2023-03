O której godzinie skoki dzisiaj środa 15.03.2023 Dziś prolog w Lillehammer Raw Air O której dzisiaj skoki narciarskie w środę 15 marca 2023

Spis treści

Przed nami ciąg dalszy emocji na skoczni w Lillehammer. Już dzisiaj kolejny konkurs etap rywalizacji w turnieju Raw Air. Wczorajszy konkurs wygrał Halvor Egner Granerud. Norweski lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata umocnił się na prowadzeniu w turnieju, w którym zwycięzca zgarnie dodatkową premię w wysokości 50 tys. euro. Piętnasty był Kamil Stoch, najlepszy z Polaków. Niestety Dawid Kubacki zajął dopiero 19. miejsce i traci do Graneruda już ponad 74 punkty w klasyfikacji generalnej Raw Air.

Skoki dzisiaj O której godzinie skoki w środę 15.03.2023 Raw Air Prolog w Lillehammer GODZINA

Nagrody w konkursie Raw Air już praktycznie odleciały polskim skoczkom. Podopieczni Thomasa Thurnbichlera zaprezentowali się wczoraj tak słabo, że - jak informuje portal skijumping.pl - austriacki trener zwołał nawet wieczorne spotkanie sztabu z zawodnikami. - Pozytywem jest fakt, że mieliśmy pięciu zawodników w czołowej "30", natomiast najlepsi nie pokazali tego, co potrafią - nie owijał w bawełnę Thurbichler w rozmowie ze skijumping.pl. - Generalnie zabrakło mi ducha, ognia i tych wartości, o które opiera się nasz zespół. To coś, co chcę przedyskutować. Te aspekty się zatarły, a potrzebujemy ich. Widzę to po małych rzeczach, podczas śniadania czy lunchu. Jest mniej rozmów o bieżących sprawach. Wiem, że sezon jest długi, ale jest długi dla wszystkich. Musimy odnaleźć motywację i ponownie robić wszystko z sercem. Każdy musi dać coś od siebie - dodał trener naszych skoczków.

O której godzinie skoki dzisiaj środa 15.03.2023 Raw Air Lillehammer

Dziesięciodniowa impreza bez dnia przerwy, z finałem na skoczni do lotów. Tak intensywnej rywalizacji jak Raw Air nie ma nawet Turniej Czterech Skoczni. A wszystko pod koniec sezonu, gdy skoczkowie są już zmęczeni. Drugi etap imprezy toczy się w Lillehammer (K123). - Nie ma przesady w takiej gęstości startów - przekonuje w rozmowie z "SE" Apoloniusz Tajner, były prezes PZN. - Tym bardziej, że mniej gęste były niedawne mistrzostwa świata w Planicy, a po nich nastąpiło kilka dni przerwy. Ponadto skoczkowie lubią taki tryb w sezonie: kwalifikacja, konkurs i przejazd na inny obiekt. Tylko trzeba być dobrze przygotowanym motorycznie do sezonu, żeby wytrzymać turniej do końca. A nasi zawodnicy są dobrze przygotowani - zapewnia Tajner. Bardzo groźnie wyglądający upadek w czasie treningu zaliczył Paweł Wąsek. Na szczęście nic mu się nie stało.

Skoki narciarskie dzisiaj środa 15.03.2023 O której dzisiaj skoki w środę Raw Air

Pasjonująca rywalizacja w Raw Air przeniosła się z Oslo do Lillehammer. To tam skoczkowie narciarscy będą kontynuować walkę o duże premie finansowe w norweskim cyklu. W tegorocznym turnieju Raw Air przewidziano nagrody za trzy czołowe miejsca wśród mężczyzn - 50, 20 i 10 tys. euro. Dziesięć dni rywalizacji (10-19 marca), sześć serii kwalifikacyjnych i sześć konkursów zaliczanych jednocześnie do Pucharu Świata. Osiemnaście skoków, które stworzą ostateczną klasyfikację turnieju. Po konkursach w Oslo na olimpijskim obiekcie Holmenkollbakken (K120) zawodnicy bez dnia przerwy podejmą rywalizację w Lillehammer (K123) - od poniedziałku do środy 15 marca. A ostateczny akt dokona się na największej skoczni świata, mamucie w Vikersund (K200) - od 17 do 19 marca.

O której skoki w środę 15.03.2023 Raw Air Prolog w Lillehammer GODZINA

Tylko dwaj skoczkowie wygrali turniej dwukrotnie w poprzednich pięciu edycjach: Austriak Stefan Kraft (2017 i 2022) i Kamil Stoch (2018 i 2020). Tego lauru nie ma jeszcze w kolekcji Dawid Kubacki. W trakcie Raw Air obchodził 33. urodziny. Zwycięstwo albo chociaż miejsce na podium byłoby świetnym prezentem. Na razie lider polskiej kadry jest czwarty, a to dobra pozycja, żeby powalczyć o coś więcej.

Skoki narciarskie dzisiaj 15.03.2023 środa Raw Air O której skoki dzisiaj GODZINA

Na środę 15 marca 2023 zaplanowano prolog przed konkursem indywidualnym PŚ w Lillehammer zaliczany do klasyfikacji generalnej turnieju Raw Air. Początek o godzinie 19.15. Transmisja TV na w Eurosporcie 1 oraz w Playerze.