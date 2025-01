i Autor: Paweł Skraba O której godzinie skoki narciarskie dzisiaj wtorek 31.12.2024 Turniej Czterech Skoczni Ga-Pa

Turniej Czterech Skoczni

O której godzinie skoki narciarskie dzisiaj 1.01.2025 Nowy Rok środa Turniej Czterech Skoczni Ga-Pa

Skoki dzisiaj w środę 1 stycznia 2025 to konkurs w Ga-Pa. Już dziś pierwsze skoki w Nowym Roku. Kwalifikacje do noworocznego konkursu w Ga-Pa, do których polscy skoczkowie przystąpili bez szampańskich nastrojów, wygrał Austriak Jan Hoerl. Piotr Żyła zmierzy się w bratobójczym pojedynku z Jakubem Wolnym, z kolei rywalem Dawida Kubackiego będzie Austriak Michael Hayboeck. Za nami dopiero pierwsza odsłona Turnieju Czterech Skoczni, a w grze o wysokie lokaty został już tylko Paweł Wąsek. Sprawdź, o której skoki dzisiaj 1.01.2025