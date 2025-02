Po dwunastu europejskich przystankach, czas wydostać się ze Starego Kontynentu. Thomas Thurnbichler i jego podopieczni wybrali się za Atlantyk na Puchar Świata w Lake Placid. W Stanach Zjednoczonych odbędą się dwa konkursy indywidualne i jeden par mieszanych. Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła i Jakub Wolny będą reprezentować Polskę w amerykańskich konkursach, już można być pewnym, że jednego z nich za tydzień w Japonii zastąpi Kamil Stoch.

Na razie piątka powołanych na zawody w USA, to sama piątka, która startowała w Willingen. Wszyscy wyruszyli więc do Nowego Jorku z Frankfurtu. Lot z Niemiec do Stanów Zjednoczonych to 6199 km w powietrzu. Z Nowego Jorku przejechali 466 km do Lake Placid. W sumie 6665 km, a dla czwórki skoczków to dopiero, co najwyżej połowa zabawy.

O której dzisiaj skoki piątek 7.02.2025 Gdzie oglądać PŚ Lake Placid

Po weekendzie w Lake Placid wszyscy wrócą do Polski (a więc będą mieć na liczniku prawie 12,5 tysiąca km w powietrzu). Na pewno w kraju zostanie trener Thomas Thurnbichler, którego w Japonii – jak zresztą rok temu – zastąpi Wojciech Topór, opiekun kadry B. Kadrowicze wybiorą się do legendarnego Sapporo, pewnym jest, że jednym z nich ma być Stoch.

Z Polski ruszą więc do Tokio, czyli zaliczą kolejną podróż (8572 km w jedną stronę). W stolicy Kraju Kwitnącej Wiśni przesiądą się w samolot na Wyspę Hokkaido (kolejny tysiąc km), gdzie znajduje się 137-metrowa skocznia Okurayama. Wszyscy uczestnicy obu podróży do USA i Japonii (i z powrotem), o ile po zawodach w Lake Placid nie dojdzie do pełnej wymiany składów, zaliczą więc ponad 30 tysięcy km w powietrzu.

Pewnie wielu skoczków odpuściłoby amerykańsko-japońskie eskapady, ale na szczęście po nich FIS (Światowa Federacja Narciarska) zaplanował skoczkom kilkanaście dni przerwy. A skoki w Lake Placid i Sapporo to ostatnia szansa, by zmierzyć się z czołówką przed mistrzostwami świata w Trondheim...

Skoki dzisiaj NA ŻYWO piątek 7 lutego 2025 O której godzinie

Rusza Puchar Świata w Lake Placid. Na piątek 7 lutego 2025 zaplanowano kwalifikacje do sobotniego konkursu. Początek kwalifikacji o godzinie 23 polskiego czasu. Transmisja TV na Eurosporcie 1 oraz online na platformie MAX.

Piątek, 07.02.2025

21:00 - Oficjalny trening

23:00 - Kwalifikacje

Sobota, 08.02.2025

16:00 - Konkurs indywidualny

23:00 - Konkurs mikstów

Niedziela, 09.02.2025