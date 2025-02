Thomas Thurnbichler opuści polskich skoczków. Jeden prosty powód, nie krył się z tym

Aż serce pęka przez to, co dzieje się z Piotrem Żyłą. Katastrofa w Willingen. Ciężko to opisać słowami

Taką samą decyzję Thurnbichler podjął rok temu. Zeszłej zimy również nie był obecny w Sapporo, zastąpili go Wojciech Topór i Krzysztof Miętus. W tym roku ponownie pojawi się tam Topór, obecnie trener kadry B.

– Długi sezon zawsze jest wyzwaniem dla trenera. Przerwa jest konieczna, to dobre rozwiązanie – wyznał Thurnbichler w rozmowie ze Sport.pl. – Mam swoje trudności z tym kierunkiem podróży, z jet lagiem. Może to trwać nawet ponad tydzień. Dlatego staram się unikać lotów do Sapporo, jeśli to nie jest absolutnie konieczne – wyjaśniał swoją przyszłą nieobecność w Japonii szkoleniowiec polskich skoczków.

Zanim Polacy wystartują na Okurayamie bez Thurnbichlera, czekają ich zawody w Lake Placid, gdzie trener będzie jeszcze obecny. Poinformował też, że w amerykańskich konkursach wezmą udział ci sami zawodnicy co w konkursach w Willingen, czyli Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła.

W Lake Placid zaplanowano dwa konkursy indywidualne oraz jeden konkurs drużyn mieszanych. Za biało-czerwonymi kiepski weekend w Willingen. W piątek polski mikst zakończył rywalizację na pierwszej serii, w sobotę najlepszym z Polaków był Dawid Kubacki (14. miejsce), a w niedzielę Paweł Wąsek (17. miejsce).

Sobotni konkurs w Willingen:

1. Daniel Tschofenig (Austria) 288,9 pkt (135,5 i 142 m),

2. Anze Lanisek (Słowenia) 284,9 (142 i 139,5 m),

3. Maximilian Ortner (Austria) 275,9 (135,5 i 140,5 m)



14. Dawid Kubacki 249,1 (139,5 i 127 m),

19. Paweł Wąsek 237,1 (130,5 i 128 m),

26. Jakub Wolny 232,5 (135 i 121 m),

28. Piotr Żyła 228,1 (140 i 119,5 m),

40. Aleksander Zniszczoł 98,6 (122 m).

Niedzielny konkurs w Willingen:

1. Daniel Tschofenig (Austria) 310,5 pkt (150 i 148 m),

2. Johann Andre Forfang (Norwegia) 305,1 (147 i 152 m),

3. Jan Hoerl (Austria) 289,5 (144 i 148,5 m)



17. Paweł Wąsek 260,8 (139 i 136,5 m),

22. Dawid Kubacki 249,5 (136,5 i 131 m),

39. Jakub Wolny 103,4 (124 m),

42. Aleksander Zniszczoł 102,8 (121 m),

48. Piotr Żyła 95 (121 m).

