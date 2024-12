Spis treści

Skoki narciarskie już dzisiaj w Engelbergu! Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł przejmują na zmianę rolę lidera polskiej kadry w tym sezonie, niespodziewanie po końcówkach nart zaczął im deptać Jakub Wolny. Wymienione trio oraz Piotr Żyła i Kamil Stoch zaprezentują się na Gross-Titlis-Schanze w Engelbergu. Żyła w Szwajcarii zastępuje Dawida Kubackiego, mocno dołującego w Titisee-Neustadt (oba konkursy zakończone na 1. serii). Nie wiadomo, czy zdąży odbudować się przed Turniejem Czterech Skoczni.

Jak polscy skoczkowie narciarscy zaprezentują się w Engelbergu? Daniel Tschofenig wygrał wczorajsze kwalifikacje, oddając skok na odległość 136,5 metra. Dwunaste miejsce zajął Piotr Żyła (131 m), Polacy w komplecie awansowali do zawodów. – Najważniejsze jest, aby odbył wystarczająco dużo sesji treningowych, by wprowadził niezbędne zmiany. Osobiście jestem pod wrażeniem sposobu, w jaki my jako zespół podchodzimy do tego wyzwania i jestem pewien, że doprowadzi to do lepszych wyników i większej radości na skoczni dla Dawida – przekazał w komunikacie PZN Alexander Stoeckl.

Za skoczkami Thomasa Thurnbichlera dodatkowa porcja skoków, bowiem przed zawodami w Engelbergu Polacy zaliczyli dodatkowy trening na obiekcie w Wiśle. Czy on pomoże? Dziś i jutro ostatni poważny sprawdzian przed TCS...

Przed nami Puchar Świata w Engelbergu. Na sobotę 21 grudnia 2024 zaplanowano pierwszy konkurs indywidualny. Początek pierwszej serii o godzinie 16. Transmisja TV z kwalifikacji na Eurosporcie 1 i online na platformie MAX.

Sobota, 21.12.2024

16:00 - Pierwsza seria konkursowa

Niedziela, 22.12.2024

14:30 - Kwalifikacje

16:00 - Pierwsza seria konkursowa

