Polka ze złotym medalem Pucharu Europy Juniorów w Poznaniu! To była wspaniała impreza!

Ranga turnieju jest na tyle duża, że do Poznania przyjechali także trenerzy seniorskich reprezentacji Polski. Wszystko po to, by podpatrywać młodszych zawodników, a wkrótce włączyć ich do pierwszej reprezentacji. — Pomiędzy juniorami a seniorami jest spory przeskok, bo trzeba brać pod uwagę większe obciążenia treningowe, ale też liczbę zawodów — zdradza Marek Kręcielewski, trener seniorskiej reprezentacji Polski mężczyzn. — W Poznaniu startują zawodnicy, którzy być może od przyszłego roku lub chwilę później zasilą nasze kadry. Musimy być więc skoncentrowani i liczyć, że Polacy pokażą się z jak najlepszej strony, a my będziemy mieli z nich pociechę.

Przypomnijmy, że w sobotniej rywalizacji Polacy zdobyli dwa medale. Brązowe krążki z Poznania wywieźli Jakub Kurowski oraz Zuzanna Banaszewska. Organizację zawodów wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Miasto Poznań oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. — Zuzia wciąż jest kadetką, ale to chyba powoli czas, żeby przechodziła do starszych grup wiekowych, bo może być dobrym narybkiem. Na uwagę też zasługuje Julia Marczak. Zabrakło może wyniku, ale myślę, że w niedzielę będzie lepiej i dziewczyny wyszarpią jakieś medale — mówi Jacek Kowalski, trener żeńskiej kadry seniorskiej.

I faktycznie, drugiego dnia zawodów Polacy spisali się dużo lepiej. Karolina Siennicka jako pierwsza z biało-czerwonych awansowała do finału w kategorii do 57 kg. Ostatecznie wygrała z Kazaszką Daną Abridovą i stanęła na najwyższym stopniu podium! — Czuję się znakomicie, tym bardziej, że nie spodziewałam się takiego wyniku — mówi zawodniczka. — A na dodatek ostatnio byłam ostatnio na obozie i na kilku zawodach, więc czułam zmęczenie. Cieszę się też, że nie przegrałam na kary, bo ostatnio miałam z tym problem. Bardzo mi się podobało w Poznaniu, a teraz wspólnie z trenerem prawdopodobnie pojedziemy na Puchar Świata do Malagi.

O brązowe medale w niedzielę walczyli natomiast Fabrycjusz Tarkowski (kat. do 81 kg), Damian Kubiak (do 100 kg), Julia Bulanda (do 57 kg) oraz Daniel Chamerski (powyżej 100 kg). Ostatecznie z krążkami zawody zakończyli Kubiak i Bulanda, którzy wygrali swoje pojedynki w repasażach i stanęli na najniższym stopniu podium.

Poza tym w niedzielnych zmaganiach Pucharu Europy Juniorów złote medale odebrali Azerka Konul Aliyewa (do 48 kg), Francuzka Sarah Bothy (do 52 kg), Kazach Azat Kumisbay (do 81 kg), Niemiec Armin Pacariz (do 90 kg), Ukrainiec Nikita Yudanov (do 100 kg) oraz Czech Tomas Raska (powyżej 100 kg).

- Bardzo cieszę się z medali naszych Polaków i z kolejnej dobrej organizacji naszego turnieju w Poznaniu, który jest coraz lepszy. Mam nadzieję, że za rok ponownie spotkamy się w tak licznym gronie - zakończył Jacek Zawadka, prezes Polskiego Związku Judo.