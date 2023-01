Polonia Warszawa po pierwszym sparingu. Tak drugoligowiec przygotowuje się do rozgrywek

Skandaliczne zachowanie znanego klubu. Tak postąpił ze swoją zawodniczką, to nie mieści się w głowie

Ruszą w pościg za liderem?

Polonia w rundzie jesiennej była rewelacją rozgrywek. Finiszowała na trzeciej pozycji, które gwarantuje walkę w barażach o awans do I ligi. Do wicelidera KKS Kalisz traci punkt, a do prowadzącej Kotwicy Kołobrzeg - cztery oczka. Czy na wiosnę ekipa z Konwiktorskiej zdołała wywalczyć miejsce premiowane bezpośrednią promocją?

Wygrana na początek przygotowań

W pierwszym meczu kontrolnym Czarne Koszule pokonały 1:0 Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Bramkę zdobył w końcówce Junior Radziński. W warszawskim zespole zadebiutował nowy nabytek Grzegorz Aftyka, który został wypożyczony do końca sezonu z Puszczy Niepołomice. Ostatnio nowe umowy z klubem z Konwiktorskiej podpisali: pomocnik Wojciech Fadecki i obrońca Eryk Mikołajewski. Pierwszy przedłużył kontrakt o rok, a drugi o dwa lata.

Teraz obóz w Zielonej Górze

Polonia rozpoczęła tygodniowe zgrupowanie w Zielonej Górze, gdzie rozegra dwa sparingi. Zmierzy się tam z: Wartą Gorzów (24.01) i miejscową Lechią (28.01). Na kolejny miesiąc zaplanowano cztery sprawdziany. Rozgrywki II ligi ruszają pod koniec lutego. Na inaugurację Czarne Koszule zagrają na wyjeździe ze Stomilem Olsztyn.

I pograne, wygrywamy z Pogonią 1:0. Niebawem, jak admin odmarznie, to napisze tekst na stronę i zmontuje rozmowy wideo z trenerem, Erykiem Mikołajewskim i prezesem.Fot. Bartek Głowacki 📸 pic.twitter.com/1RItrHa2GV— Polonia Warszawa (@polonia1911) January 21, 2023