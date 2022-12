Prezydent Brazylii podjął decyzję po śmierci Pelego. Jest oficjalne oświadczenie, będzie żałoba narodowa

Odejście Pelego wzbudziło wielką rozpacz wśród fanów światowego futbolu, jednak specjalny wyraz ta śmierć miała w ojczyźnie piłkarza, Brazylii. Pele, który cieszył się rangą jednego z największych bohaterów narodowych "Kraju Kawy" został pożegnany w wyjątkowy sposób przez ustępującego prezydenta - Jaira Bolsonaro. Głowa brazylijskiego państwa ogłosiła specjalnym dekretem trzydniową żałobę narodową po odejściu byłego piłkarza Santosu i trzykrotnego mistrza świata z reprezentacją Canarinhos.

Pele nie żyje. W Brazylii ogłoszono żałobę narodową

O swojej decyzji Jair Bolsonaro poinformował w specjalnym oświadczeniu w mediach społecznościowych, żegnając przy okazji zasłużoną postać brazylijskiego futbolu.

- Oficjalna żałoba jest ogłoszona w całym kraju na okres trzech dni, liczonych od dnia publikacji niniejszego dekretu, na znak ubolewania z powodu śmierci Edsona Arantesa do Nascimento, Pele, byłego piłkarza. Prezydent Jair Bolsonaro, modli się do Boga, by przyjął go w swoje ramiona, dał siłę i wiarę całej jego rodzinie i przyjaciołom, by przezwyciężyli ten trudny moment - napisał prezydent Brazylii, Jair Bolsonaro.

Sonda Czy Pele jest najlepszym piłkarzem w historii? Tak Nie Trudno powiedzieć

Kto powinien zgarnąć tytuł SPORTOWCA ROKU: Iga Świątek czy Robert Lewandowski?

Ale zacięta dyskusja! POSŁUCHAJ, może zmienisz zdanie!