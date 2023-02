i Autor: AP Kółka olimpijskie i flaga Rosji

Rośnie anty-rosyjska opozycja

Rośnie opór przeciwko Rosjanom i Białorusinom na igrzyskach. Kolejny kraj nie chce ich widzieć w Paryżu

Jacek Ogiński | PAP 20:39 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Trudno sobie wyobrazić, jaki ból muszą czuć Ukraińcy, gdy widzą, jak MKOl forsuje start Rosjan i Białorusinów na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Wielu sportowców z krajów-agresorów to także członkowie armii, która obecnie prowadzi inwazję na Ukrainie. Z kolei wielu sportowców z Ukrainy poświęciło swoje kariery, zdrowie, a nawet życie, by walczyć o wolność dla swoich rodaków i kraju. Przeciwko startowi Rosjan i Białorusinów na igrzyskach olimpijskich stanęła m.in. Ukraina, Polska czy kraje bałtyckie, a teraz dołącza do nich Rumunia.