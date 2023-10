Selekcjoner podjął stanowczą decyzję w sprawie kapitana kadry! Będzie utrata opaski, złe wiadomości dla gwiazd

Były prezes PZPN tak to widzi

Co dalej z meczem Belgia – Szwecja? UEFA wciąż nie podjęła decyzji, stanowisko obu reprezentacji jest jasne

tak to wygląda naprawdę

Wielkie trzęsienie w reprezenrtacji Niemiec! Mimo że EURO 2024 będzie rozgrywane już latem, to w drużynie narodowej "Die Mannschaft" dojdzie do prawdziwego trzęsienia ziemi. Nowy selekcjoner "Orłów" postanowił o odebraniu opaski kapitańskiej Manuelowi Neuerowi. Kibice za naszą zachodnią granicą wprost nie mogą w to uwierzyć!

Wielkie trzesięnie w reprezentacji Niemiec! Nagelsmann odbiera opaskę Neuerowi

Nie da się ukryć, że Niemcy w trakcie ostatnich tygodni były świadkami prawdziwego futbolowego trzęsienia ziemi. Swoją posadę utracił Hansi Flick, a jego miejsce zajął Julian Nagelsmann. Szkoleniowiec Niemców chce przeprowadzić prawdziwą rewolucję, czego ofiarą jest kapitan kadry - Manuel Neuer. Bramkarz Bayernu utracił właśnie opaskę kapitańską, a sam selekcjoner Niemców wyznał, że Neuer przyjął to bardzo profesjonalnie.

- Tak, rozmawiałem z Manuelem przez telefon. Zareagował adekwatnie, jest profesjonalistą - powiedział Nagelsmann w rozmowie z "Bildem"

Nowym kapitanem Niemiec ma zostać kolega Roberta Lewandowskiego z Barcelony, Ilkay Gundogan.