Skandal seksualny przed mistrzostwami świata w piłce nożnej. Trener jednej z reprezentacji miał dopuścić się obrzydliwych rzeczy

Mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn oraz kobiet nie zbiegają się w czasie. Te męskie odbyły się oczywiście w 2022 roku w Katarze, natomiast kobiety o mistrzostwo globu powalczą dopiero od 21 lipca 2023 roku w Nowej Zelandii. Jedną z drużyn, która dostała się na turniej, jest reprezentacja Zambii, która przed startem imprezy prezentuje świetną formę – w jednym z meczów towarzyskich pokonała 3:2 reprezentację Niemiec. Ale występ Zambijek przyćmić może ogromny skandal seksualny, w który zamieszany jest również pierwszy trener drużyny, Bruce Mwape.

Poważne oskarżenia wobec trenera reprezentacji, miał zmuszać zawodniczki do seksu

„The Guardian” informuje, że trwające od kilku miesięcy śledztwo w zambijskiej kadrze kobiet zatacza coraz szersze kręgi. Teraz wśród podejrzanych znalazł się selekcjoner kadry, Bruce Mwape. Trener miał zmuszać swoje podopieczne do seksu i co więcej, miały być one zastraszane, aby nie mówiły nic na temat tych okropnych wydarzeń. – Zawodniczkom grożono karami, jeśli odważą się powiedzieć coś o tym, co się działo w kadrze. Federacja przymykała oko, bo kobieca kadra Zambii osiągała dobre wyniki. To ich sposób na pokazanie sukcesu społeczeństwu i władzom. Ale za kulisami działy się okropne rzeczy – przekazało źródło, na które powołuje się „The Guardian”. Zambijska federacja jeszcze nie skomentowała tych doniesień.