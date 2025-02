i Autor: ART SERVICE / SUPER EXPRESS , Facebook

Sprawdzili Mentzena

Sławomir Mentzen zgodził się na udział w osobliwym wyzwaniu. W komentarzach zawrzało: „A gdzie polskie”?

Sławomir Mentzen nie tylko polityk Konfederacji i kandydat na prezydenta RP, ale też wielki fan sportu. Można go dostrzec na trybunach na meczach piłkarskich, a jego wiedza w temacie futbolu jest bardzo duża. Sprawdził to niedawno jeden z tiktokerów, co wzbudziło ogromne zainteresowanie w sieci.