Wojciech Szczęsny trzęsie całą Barceloną! To, co wyprawia polski bramkarz poruszyło kibiców. Wykorzystują go na potęgę

To się stanie dziś wieczorem, czekają na to jedenaście tygodni! Hiszpanie są zgodni w sprawie Szczęsnego i Lewandowskiego

W tej sytuacji Wojciech Szczęsny był niesamowity, co za parady! Jak polski bramkarz Barcelony to wybronił?! [WIDEO]

Dosadne słowa Wojciecha Szczęsnego po meczu. Ma przeczucie, o wszystkim opowiedział

Zarówno Wojciech Szczęsny, jak Robert Lewandowski odegrali kluczowe role w wygranym meczu z Rayo Vallecano. Kapitan reprezentacji Polski strzelił jedyną bramkę w meczu, a Szczęsny popisywał się świetnymi interwencjami, które pozwoliły zachować czyste konto w trudnym spotkaniu. Wykorzystując potknięcia Realu oraz Atletico, Barcelona dzięki zwycięstwu znów wskoczyła na fotel lidera La Liga, a Wojciech Szczęsny miał okazję udzielić krótkiego wywiadu pomeczowego, w którym postanowił zawrzeć kilka istotnych uwag, a także podzielić się swoim przeczuciem, które natychmiast poruszyło społeczność skupioną wokół klubu.

- Mam takie przeczucie, że coś specjalnego się wydarzy w tym sezonie... Możemy to osiągnąć, jeśli będziemy pracować jako zgrany zespół - stwierdził Polak cytowany przez "Barca Universal".

Wojciech Szczęsny trzęsie całą Barceloną! To, co wyprawia polski bramkarz poruszyło kibiców

Wojciech Szczęsny nie brał jeńców po wygranej z Rayo! Wymowne słowa wywołały ogromne poruszenie. Dosadnie

Te słowa natychmiast poruszyły kibiców "Blaugrany", którzy oczywiście chcą zakończyć sezon z jak największą liczbą zdobytych trofeum, dlatego wypowiedź Szczęsnego i jego podejście bardzo im się spodobały. A to nie wszystko.

- Oczywiście cieszę się ze zwycięstwa, ale prawda jest taka, że mogliśmy zagrać lepiej (...) Ważne jest, aby zachowywać czyste konta, bo wtedy pokazujesz swoim rywalom, że trudno im będzie strzelić gola. To sprawia, że zaczynają być zdesperowani. - dodał były golkiper reprezentacji Polski.

Tomaszewski wytoczył ciężkie działa w Lewandowskiego! Naprawdę to powiedział na wizji, bez ogródek podsumował kapitana kadry

Internautom przypadła do gustu postawa Polaka, a w sekcji komentarzy wielu z nich wskazywało, że on faktycznie zagrał lepiej od reszty swoich kolegów i de facto to on jest autorem zwycięstwa katalońskiej ekipy, ratując swoją drużynę od straty bramki wielokrotnie.

Szczęsny: "I'm happy for the win but the truth is we could have played better." pic.twitter.com/7CzdSdL7mO— Barça Universal (@BarcaUniversal) February 17, 2025

Po zwycięstwie nad Rayo Vallecano, FC Barcelona ma na swoim koncie 51 punktów - tyle samo, co drugi Real Madryt. Katalońska ekipa ma jednak aż 13 bramek strzelonych więcej, a ponadto wygrała bezpośrednie starcie w El Clasico, pokonując Real na Estadio Santiago Bernabeu na 4:0. Trzecie miejsce zajmuje obecnie Atletico Madryt, które ma jedynie punkt mniej.