W tej sytuacji Wojciech Szczęsny był niesamowity, co za parady! Jak polski bramkarz Barcelony to wybronił?! [WIDEO]

To, co w Barcelonie wyprawia Wojciech Szczęsny poruszyło świat! Te obrazki mówią wszystko

Wojciech Szczęsny trzęsie całą Barceloną! To, co wyprawia polski bramkarz poruszyło kibiców. Wykorzystują go na potęgę

To się stanie dziś wieczorem, czekają na to jedenaście tygodni! Hiszpanie są zgodni w sprawie Szczęsnego i Lewandowskiego

Dwie kapitalne parady Wojciecha Szczęsnego

W pierwszej połowie Robert Lewandowski wykorzystał rzut karny, po którym Barcelona wyszła na prowadzenie. To gol numer 20 polskiego snajpera w obecnym sezonie LaLiga. Dwie świetne parady w tej części zaliczył za to Wojciech Szczęsny. Co ciekawe, obie jego kapitalne interwencje miały miejsce w jednej akcji Rayo Vallecano. Najpierw polski bramkarz odbił do boku strzał rywala, a następnie szybko się podniósł i rzucił się pod nogi nadbiegającego napastnika i zagarnął mu piłkę. W ten sposób zapobiegł utracie bramki przez Barcelonę. Trzeba przyznać, że była to spektakularna parada, która pokazała, jak wielkie posiada umiejętności.

Rayo Vallecano z golem, ale arbiter go nie uznał

W końcówce pierwszej połowy miał także wielkie szczęście. Rayo Vallecano zdobyło bramkę. Jednak arbiter nie uznał tego trafienia, bo Nteke przeszkadzał obrońcy Barcelony. Arbiter w tej sytuacji odgwizdał pozycję spaloną.

😍 𝐊𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐍𝐀 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐖𝐄𝐍𝐂𝐉𝐀 🇵🇱 WOJCIECHA SZCZĘSNEGO! 🔝Zobaczcie tę podwójną paradę golkipera Blaugrany! 🧤🧱 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/Mnl8zjmGv6— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 17, 2025

🚨 Mecz ligi hiszpańskiej bez kontrowersji sędziowskiej? Nie znamy! 👀Czy Waszym zdaniem Randy Nteka utrudnił interwencję Iñigo Martinezowi na tyle, by gol dla Rayo Vallecano nie został uznany? 🧐 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/nDldlOC43O— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 17, 2025

