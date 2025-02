Żona Przemysława Frankowskiego to prawdziwa rakieta! Jak Turcy ze Stambułu zobaczą te ZDJĘCIA, to zaparują im okulary

Awans sportowy i finansowy reprezentanta Polski

Frankowski miał dobrą pozycję w RC Lens, gdzie spędził 3,5 roku. Jednak postanowił zmienić otoczenie. Jego wybór padł na Galatasaray. Mistrz Turcji był zdeterminowany, aby pozyskać naszego kadrowicza. Najpierw francuski klub nie chciał zgodzić się na tansfer, ale w końcu przekonały go pieniądze. Klub ze Stambułu wypożyczył Polaka za milion euro. A kolejne siedem milionów euro zapłaci latem, gdy wkupi go na stałe. Na przejściu tu tureckiego giganta zyska także piłkarz. Dla Polaka to awans sportowy i finansowy. Do końca sezonu będzie zarabiał na poziomie 900 tys. euro netto, a w kolejnych trzech latach jego pensja będzie wynosiła 1,7 mln euro.

Przemysław Frankowski zaliczył świetny debiut w Galatasary Stambuł

Teraz przyszedł na debiut w nowych barwach. Miał on miejsce w wyjazdowym meczu z Caykur Rizesporem. Frankowski wybiegł w pierwszym składzie. Na początku drugiej połowy zaliczył pierwszą asystę. Wbiegł na pole karne, następnie odwrócił się, zwiódł rywala i idealnie dośrodkował, a Victor Osimhen jego świetnie podanie zamienił na gola. W tym momencie Galata prowadziła. Po siedmiu minutach był już remis, ale decydujący cios zadał mistrz Turcji. W końcówce znów przypomniał o sobie Osimhen, który zdobył zwycięską bramkę. Frankowski rozegrał całe spotkanie. Galatasaay prowadzi w lidze tureckiej. Ma sześć punktów przewagi nad Fenerbahce.

