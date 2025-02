Robert Lewandowski z kolejnym golem w Hiszpanii! Polski snajper Barcelony tak przymierzył z Rayo Vallecano! [WIDEO]

Ewa Pajor znowu to zrobiła! Goni Roberta Lewandowskiego, liczby nie kłamią [WIDEO]

To, co w Barcelonie wyprawia Wojciech Szczęsny poruszyło świat! Te obrazki mówią wszystko

Wojciech Szczęsny trzęsie całą Barceloną! To, co wyprawia polski bramkarz poruszyło kibiców. Wykorzystują go na potęgę

wykorzystują go na potęgę

To się stanie dziś wieczorem, czekają na to jedenaście tygodni! Hiszpanie są zgodni w sprawie Szczęsnego i Lewandowskiego

Rzut karny po analizie VAR

To ważny mecz dla Barcelony, bo w przypadku wygranej wskoczy na pozycję lidera LaLiga. Zrówna się punktami z Realem Madryt, ale ma lepszy od niego bezpośredni mecz. W pierwszej połowie sędzia podyktował rzut karny dla gospodarzy. Sytuację sprawdzał za pomocą systemu VAR. Podczas rzutu rożnego doszło do zamieszania na polu karnym rywali. Pathie Cisse tak blokował Inigo, że powalił go na ziemię.

Tak Przemysław Frankowski zadebiutował w Galatasaray Stambuł. Firmowe ciasteczko w wykonaniu reprezentanta Polski! [WIDEO]

Robert Lewandowski z golem numer 20 w LaLiga

Lewandowski podszedł do jedenastki i jej nie zmarnował. Uderzył w swoim stylu. Piłka odbiła się od prawego słupka i wpadła do siatki Rayo Vallecano. Bramkarz nie wyczuł jego zamiarów. Rzucił się w drugą stronę. To gol numer 20 Lewego w tym sezonie w LaLiga i jest liderem w klasyfikacji najlepszych strzelców.

Jakub Moder chce z Feyenoordem podbić Ligę Mistrzów. Arkadiusz Radomski o odwadze i transferze kadrowicza do Holandii [ROZMOWA SE]

Wojciech Szczęsny puścił gola, ale sędzia go nie uznał

W pierwszej połowie świetne dwie interwencje zanotował Wojciech Szczęsny. Pod koniec został nawet pokonany, ale sędzia nie uznał gola, bo jeden z zawodników Rayo Vallecano był na pozycji spalonej. Do siatki trafił De Frutos. Tyle że na spalonym był Nteka. Do przerwy Barcelona prowadzi z Rayo Vallecano 1:0.

Nicola Zalewski nie ma wyjścia, musi to zrobić w Interze. Legendarny Marco Tardelli o szansach Polaka w mistrzu Włoch [ROZMOWA SE]

🇵🇱 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈 𝐖𝐘𝐊𝐎𝐑𝐙𝐘𝐒𝐓𝐔𝐉𝐄 𝐑𝐙𝐔𝐓 𝐊𝐀𝐑𝐍𝐘! 🎯FC Barcelona prowadzi z Rayo Vallecano 1:0! 🔥Mecz trwa w Eleven Sports 1. 📺 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/DjAsMMgj58— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 17, 2025

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Następne pytanie

Sonda Czy Robert Lewandowski zostanie królem strzelców LaLiga w sezonie 2024/2025? Oczywiście, że tak! Nie