Tomaszewski wytoczył ciężkie działa w Lewandowskiego! Naprawdę to powiedział na wizji, bez ogródek podsumował kapitana kadry

Jan Tomaszewski bez pardonu ocenił Roberta Lewandowskiego. Dosadnie o 36-latku

- Tu nie chodzi pieniądze. Robert jest już zarobiony i właściwie może robić, co mu się żywnie podoba. Ale jest jedno ALE! Ja już pomijam to, że Robert przestał być skuteczny… Strzela te bramki – oczywiście. Jest królem strzelców w Hiszpanii, ale to jest połowa bramek, które strzelał w Bayernie. I sprawa najważniejsza - ja nie wyliczam mu tych podań, ale na 100 podań w ataku, on otrzymuje 4 piłki! - wyliczał podczas łączenia z "Super Expressem" legendarny bramkarz reprezentacji Polski.

Ze słów byłego golkipera reprezentacji Polski jasno da się wyczuć, że nie jest on zwolennikiem decyzji podejmowanych przez trenera Hansiego Flicka, u którego Lewandowski wrócił do lepszej dyspozycji. Tomaszewski zwrócił szczególną uwagę na fakt, że Ferran Torres błyszczący w spotkaniu z Valencią nie był w stanie wywalczyć sobie dobrym występem miejsca w składzie i znów na murawie pojawił się Lewandowski.

- Barcelona zagrała 3 futbolowe koncerty… bez Roberta. Ferran, który wszedł za Robert strzelił chyba 3 bramki. Pan Niemiec zadowolony, a później posadził go na ławce. O co tu chodzi?! To tylko Pan Niemiec może wiedzieć. Skłócił Penę z klubem, z drużyną, z samym sobą. - grzmiał dalej z wyraźnie kwaśną miną Jan Tomaszewski.

Pomimo 36 lat na koncie i zbliżających się 37. urodzin, Robert Lewandowski dalej pokazuje, że potrafi znaleźć drogę do siatki, co dobitnie potwierdzają jego liczby. We wszystkich rozgrywkach w tym sezonie strzelił już 31 bramek, z czego aż 19 w lidze hiszpańskiej. Drugi w klasyfikacji króla strzelców La Liga jest Kylian Mbappe (16 bramek), a tuż za nim Raphinha (13).