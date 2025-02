To, co w Barcelonie wyprawia Wojciech Szczęsny poruszyło świat! Te obrazki mówią wszystko

Wykorzystują Wojciecha Szczęsnego, jak tylko się da. FC Barcelona musiała to wykorzystać

Pod nieobecność Marca-Andre ter Stegena, pierwotnie to Iniaki Pena bronił dostępu do bramki Barcelony, jednak obecnie trener Hansi Flick woli stawiać na Wojciecha Szczęsnego i nic nie wskazuje, aby miało się to zmienić w najbliższej przyszłości. Młody, hiszpański bramkarz niezbyt dobrze radzi sobie z tą sytuacją, a część kibiców katalońskiej drużyny stara się umniejszać umiejętnościom Polaka, jednak zdecydowana większość internautów jest zakochana w Wojtku Szczęsnym. To widać doskonale nie tylko po komentarzach, jakie pojawiają się po kolejnych meczach, ale przede wszystkim po kontach Barcelony w mediach społecznościowych i reakcjach, jakie pojawiają się pod kolejnymi materiałami - szczególnie pod tymi, na których pojawia się Wojciech Szczęsny. Podejście Hiszpanów do osoby polskiego bramkarza zauważyli już nawet sami internauci.

Wojciech Szczęsny trzęsie całą Barceloną! To, co wyprawia polski bramkarz poruszyło kibiców. Wykorzystują go na potęgę

Ekipa z Barcelony doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak potężne i ważne w dzisiejszym świecie są media społecznościowe, dające dostęp do ogromnej masy nowych i dotychczasowych kibiców. W promocji klubu duży udział ma Wojciech Szczęsny, który co rusz pojawia się w kolejnych materiałach chociażby na TikToku, bijąc rekordy popularności.

Same fragmenty z meczu z Sevillą, gdzie przedstawione zostały wyłącznie parady Polaka zyskały ponad 16 mln wyświetleń, co jest fenomenalnym wynikiem. Co więcej, nawet kilkunastosekundowe nagranie z treningu Polaka, na którym po prostu łapie on piłkę w ręce potrafiło wykręcić prawie 6,5 mln odsłon - o milion więcej, niż wszystkie posty odnoszące się do przedłużenia umowy przez Pau Cubarsiego.

Nawet Polscy internauci zauważyli już, jak bardzo ważną postacią dla promocji katalońskiego klubu jest były bramkarz reprezentacji Polski. - Kiedy zasięgi spadają to trzeba nagrać filmik z Szczęsnym - napisał prześmiewczo jeden z internautów pod postem Barcelony.