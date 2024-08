Słynny sportowiec odebrał sobie życie. Rodzina potwierdziła tragedię, to nie była jego pierwsza próba samobójcza

Robert Łukaszewicz w półfinale w Paryżu! To wyjątkowy czas dla polskich skoków do wody

Tragiczną wiadomość przekazała zrozpaczona żona Thorpe'a w emocjonalnym wywiadzie dla „The Times”. Amanda Thorpe powiedziała, że jej mąż nie był w stanie poradzić sobie z dolegliwościami natury mentalnej, pomimo otrzymywanego wsparcia z jej strony i ich dzieci. – Miał mnie i dwójkę córek, które kochał i które kochały jego. Mimo to nie wyzdrowiał. Ostatnio był bardzo chory. Uznał i wierzył, że będzie nam lepiej bez niego, a my jesteśmy załamani, że tak postąpił i odebrał sobie życie – powiedziała żona zmarłego.

To była druga próba samobójcza sportowca

Jak się okazało, Thorpe już wcześniej targnął się na życie. W 2022 r. go jednak wyratowano.

– Przez ostatnie kilka lat Graham cierpiał na ciężką depresję i lęk – wyjaśniła wdowa. – Doprowadziło to do próby samobójczej w maju 2022 r., która skończyła się długim pobytem na oddziale intensywnej terapii. Pomimo przebłysków nadziei, cierpiał na stany depresyjno-lękowe, które czasami były bardzo poważne. Wspieraliśmy go jako rodzina, próbował licznych terapii, ale niestety żadna z nich nie wydawała się działać – dodała Amanda Thorpe.

Graham Thorpe pozostawił żonę Amandę oraz dwie córki – 22-letnią Kitty i 19-letnią Emmę, a także pierwszą żonę Nicky i dwoje dzieci Henry'ego i Amelię.

W sobotę w Farnham odbyła się ceremonia upamiętniająca Thorpe'a, który spędził 17 lat grając dla Surrey. Przed meczem Farnham Cricket Club z Chipstead Cricket Club uczczono go minutą ciszy.

– Choroba psychiczna może dotknąć każdego – przyznała jego córka Kitty. – Nie wstydzimy się o tym mówić. Nie mamy nic do ukrycia. Wcześniej próbowaliśmy pomóc mu wyzdrowieć i chronić go, dlatego o tym nie mówiliśmy. Teraz nadszedł czas, aby podzielić się tą wiadomością, jakkolwiek okropna by była. Chcemy rozmawiać i dzielić się wiedzą, także by zwiększyć społeczną świadomość.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: