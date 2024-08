i Autor: PAP/Adam Warżawa

Niebywała sytuacja!

Nagła ewakuacja w centrum Paryża! Półnagi mężczyzna wszedł na wieżę Eiffla, co z ceremonią zamknięcia?

Jesteśmy świadkami niebywałych scen przed rozpoczęciem wielkiej ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich. Na kilka godzin przed rozpoczęciem uroczystości, półnagi mężczyzna wspiął się na wieżę Eiffla, co zmusiło policję do podjęcia nagłych działań. Co dalej z planem na dziś? Czy ceremonia się odbędzie?