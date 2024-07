Speedway of Nations Transmisja TV Gdzie oglądać żużel dzisiaj SoN Manchester STREAM ONLINE LIVE 9.07.2024

Półfinał Speedway of Nation już dzisiaj w Manchesterze. Liderem polskiego zespołu będzie oczywiście Bartosz Zmarlzik. Choć nie ma jeszcze 30 lat (trójkę z przodu osiągnie za niecały rok), to w gablocie ma już niemal wszystkie trofea. I indywidualne, i drużynowe. Dlatego Bartosza Zmarzlika pewnie mocno uwiera go fakt, że w Speedway Of Nations (czyli de facto mistrzostwach świata par), Polska ani razu nie triumfowała. Szansa na przełamanie tej złej serii już w sobotę w Manchesterze.

Speedway of Nation Gdzie oglądać żużel dzisiaj w Manchesterze Transmisja TV i STREAM ONLINE

Za czasów Drużynowego Pucharu Świata Polacy byli klasą sami dla siebie. Mają na koncie 14 złotych medali i w tabeli wszech czasów ustępują tylko Duńczykom. W kilku lat zaczęto jednak mocno mieszać w mistrzowskich turniejach. Wprowadzono zawody Speedway Of Nations, czyli turniej par krajowych (para plus rezerwowy). Ten układ obowiązywał w latach 2018-2022. W roku ubiegłym zdecydowano, że wraca Drużynowy Puchar Świata, ale… co trzy lata. Zatem w roku 2023 odbył się DPŚ (wygrali go, a jakże by inaczej, Polacy). W sezonach 2024 i 2025 znów będziemy oglądać SoN.

Polacy nie mieli w nim dotychczas szczęścia. Na pięć edycji nie wygrali ani razu, trzy razy wywalczyli srebro, a raz brąz. Niedoścignieni byli Rosjanie, którzy zwyciężali turniej aż trzykrotnie. Tym razem Rosjan z oczywistych powodów w Manchesterze zabraknie. Trener Polaków Rafał Dobrucki powołał na ten turniej Bartosza Zmarzlika (kapitan), Dominika Kuberę i Macieja Janowskiego, rezygnując m.in. z Patryka Dudka i Piotra Pawlickiego. Rywalami Polaków w dzisiejszym półfinale będą Francja, Włochy, Ukraina, Niemcy, Szwecja i Finlandia.

Półfinał Speedway of Nation we wtorek 9 lipca 2024 w Manchesterze. Początek zawodów o godz. 20 polskiego czasu. Transmisja ze Speedway of Nation na Eurosporcie Extra dostępnym na platformie MAX.

1. półfinał FIM Speedway of Nations w Manchesterze (składy):

Francja:

David Bellego (kapitan) Steven Goret Mathias Tressarieu

Polska:

Dominik Kubera Bartosz Zmarzlik (kapitan) Maciej Janowski

Włochy:

Paco Castagna (kapitan) Nicolas Covatti Nicolas Vicentin

Ukraina:

Stanislav Melnychuk (kapitan) Marko Levishyn

Niemcy:

Kai Huckenbeck (kapitan) Norick Bloedorn Erik Riss

Szwecja:

Fredrik Lindgren (kapitan) Jacob Thorssell Oliver Berntzon

Finlandia:

Jesse Mustonen (kapitan) Antti Vuolas Otto Raak