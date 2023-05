Startuje JBL Triathlon Sieraków 2023!

JBL Triathlon Sieraków 2023

Kolejna, bo już 11. edycja kultowego JBL Triathlon Sieraków, rozpoczyna się w najbliższy weekend. Wydarzenie wraz z JBL Triathlon Poznań tworzy Cykl CIECH Tri Tour. Całość pierwszego dnia otwiera Bieg Sieraków KIDS, który pozwoli wykazać się najmłodszym adeptom sportu. W sobotę i niedzielę dorośli będą mieli okazję zmierzyć się w triathlonie na trzech dystansach – sprint, ćwiartka oraz połówka. Każdy z nich odbywa się na doskonale znanej z poprzednich edycji trasie przebiegającej obok Jeziora Jaroszewskiego. Jedna z ważniejszych informacji dla wszystkich zawodników to prognozy zapowiadające doskonałą i słoneczną pogodę na cały weekend. To z pewnością będzie sprzyjało pokonywaniu trasy!

- Emocje już czuć w powietrzu. Każdy z niecierpliwością wyczekuje dnia i godziny startu. Wiele ciężkich treningów i przygotowań właśnie po to, żeby tego dnia sprawdzić swoje możliwości. Wiele dobrze nam znanych twarzy cieszy, ale co cieszy jeszcze bardziej to widok nowych uczestników wśród starych wyjadaczy. Mamy ogromną nadzieję, że każdy będzie zadowolony ze swojego występu, a my dołożymy wszelkich starań, aby od strony organizacyjnej cała impreza stała na najwyższym poziomie. Już terach chciałbym życzyć wszystkim zawodnikom powodzenia! - mówi organizator zawodów z cyklu CIECH Tri Tour Wojciech Kruczyński.

Jakie atrakcje przygotowali organizatorzy JBL Triathlon Sieraków?

Na miejscu, oprócz wyżej wymienionych biegów w kilku kategoriach, na uczestników oraz kibiców czeka także moc atrakcji. Specjalnie przygotowana strefa gastronomiczna oraz strefa food truck zapewnią energię każdemu z biegaczy po ukończeniu triathlonu, ale także umili kibicowanie rodzinom i znajomym. Dla najmłodszych przygotowano przy współpracy z organizacją PHO3NIX specjalną strefę zabaw PHO3NIX KIDS ZONE, która da ujście rozpierającej pociechy energii. Na sportowców natomiast – niezależnie czy amatorów czy też nie – czekać będzie strefa sportowa, gdzie każdy będzie mógł zakupić specjalny sprzęt. Przy stoiskach będzie można także skonsultować zakup z ekspertami, którzy chętnie doradzą co będzie najlepszą inwestycją w dalszy rozwój pasji do sportu. JBL Triathlon Poznań oraz JBL Triathlon Sieraków tworzą cykl Ciech Tri Tour. Więcej informacji na stronie internetowej www.tritour.com.pl

